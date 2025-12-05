CG News: सरकारी स्कूल ने बनाया राज्य का पहला ‘मैथ्स पार्क’, बच्चों में जगाया गणित का नया जोश

इस मैथ पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बच्चों को गेम्स, मॉडल और एक्टिविटीज़ के ज़रिए आर्यभट्ट से लेकर रामानुजन तक महान गणितज्ञों के सिद्धांतों को समझाता है। मुश्किल थ्योरम, शेप्स और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अब बच्चों के लिए मज़ेदार बन गए हैं। इससे न सिर्फ गणित का डर खत्म हुआ है, बल्कि बच्चों में इस सब्जेक्ट के प्रति एक नई दिलचस्पी भी पैदा हुई है। इस पार्क में वैदिक गणित की आसान टेक्नीक भी शामिल हैं, जिससे बच्चे कैलकुलेशन जल्दी और सही तरीके से कर पाते हैं।