CG News: सरकारी स्कूल ने बनाया राज्य का पहला ‘मैथ्स पार्क’, बच्चों में जगाया गणित का नया जोश

सरकारी स्कूल बना नवाचार का मॉडल (photo source- Patrika)
CG News: राजनांदगांव ज़िले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के सेंदरी गांव का सरकारी हाई स्कूल पूरे राज्य के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। यहां बना राज्य का पहला 'मैथ्स पार्क' बच्चों के सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। जो इलाका कभी नक्सल प्रभावित माना जाता था, वह अब नए और दिलचस्प एजुकेशनल तरीकों का सेंटर बन रहा है।
इस मैथ पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बच्चों को गेम्स, मॉडल और एक्टिविटीज़ के ज़रिए आर्यभट्ट से लेकर रामानुजन तक महान गणितज्ञों के सिद्धांतों को समझाता है। मुश्किल थ्योरम, शेप्स और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अब बच्चों के लिए मज़ेदार बन गए हैं। इससे न सिर्फ गणित का डर खत्म हुआ है, बल्कि बच्चों में इस सब्जेक्ट के प्रति एक नई दिलचस्पी भी पैदा हुई है। इस पार्क में वैदिक गणित की आसान टेक्नीक भी शामिल हैं, जिससे बच्चे कैलकुलेशन जल्दी और सही तरीके से कर पाते हैं।
CG News: सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि इस पार्क को बनाने में सरकार से कोई फंडिंग नहीं ली गई। स्कूल के टीचर्स ने इसे बनाने के लिए अपनी कमाई से लगभग 10 लाख रुपये जमा किए। मैथ्स टीचर गोकुल जांघेल इस पहल के पीछे मुख्य व्यक्ति हैं। वह कहते हैं कि यह पार्क गांव के बच्चों को आसान तरीके से मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझाने और उन्हें इंस्पायर करने के लिए बनाया गया है, जहाँ मुश्किल टॉपिक भी शेप्स और मॉडल्स के ज़रिए तुरंत समझे जा सकते हैं।
