CG School Time Change: इस जिले में बदला स्कूल का समय, आदेश जारी… जानिए अब कितने बजे से लगेंगी क्लास?

CG School Time Change: छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कई जिलों में शीतलहर और ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। विशेषकर राजनांदगांव जिले में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान जहां 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं दिन में अधिकतम तापमान भी 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कड़ाके की ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहतभरा कदम उठाते हुए स्कूलों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।