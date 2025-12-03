CG School Time Change: इस जिले में बदला स्कूल का समय, आदेश जारी… जानिए अब कितने बजे से लगेंगी क्लास?

Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Dec 03, 2025

ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला (photo source- Patrika)

ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला (photo source- Patrika)

CG School Time Change: छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कई जिलों में शीतलहर और ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। विशेषकर राजनांदगांव जिले में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान जहां 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं दिन में अधिकतम तापमान भी 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कड़ाके की ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहतभरा कदम उठाते हुए स्कूलों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

CG School Time Change: स्कूलों की टाइमिंग में किया बदलाव

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2 दिसंबर से जिले के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षाएं सुबह 8.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। यह नया समय अगली आदेश तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मौसम सामान्य होने पर स्कूल समय की पुनः समीक्षा की जाएगी।

यह बदलाव सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि संस्थान समय परिवर्तन का प्रसार अभिभावकों और विद्यार्थियों तक तत्काल सुनिश्चित करें ताकि किसी को असुविधा न हो।

बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

अधिकारियों ने बताया कि ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम सामान्य होते ही स्कूल समय की पुन: समीक्षा की जाएगी। स्कूल प्रबंधन को छात्र उपस्थिति, कक्षाओं की निरंतरता और दैनिक शिक्षण कार्य को नए समय अनुसार व्यवस्थित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

