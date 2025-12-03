Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: ठंड का दूसरा दौर शुरू! प्रदेश में 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा, नया कोल्ड वेव अलर्ट!

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड की वापसी के संकेत मजबूत। अगले दो दिनों में तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने रातों में बढ़ती ठिठुरन की चेतावनी दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 03, 2025

छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट (photo source- Patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम लगातार बदल रहा है। दितवाह तूफान का असर अब काफी कमजोर हो चुका है और अवदाब भी निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है। इसी वजह से फिलहाल तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही, लेकिन अगले दो दिनों में मौसम फिर करवट ले सकता है।

CG Weather Update: फिर बढ़ेगी कड़ाके की ठंड

अनुमान है कि तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। अभी सरगुजा और बाकी प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे नहीं गया है, लेकिन जल्द ही हवा की दिशा बदलने की उम्मीद है। जैसे ही यह बदलाव होगा, रात के तापमान में दोबारा गिरावट शुरू होगी और ठंड का असर बढ़ जाएगा।

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार की रात से तापमान सामान्य से नीचे जाने लगेगा और ठंड का एहसास ज्यादा होगा। पिछले 24 घंटे में दुर्ग में सबसे कम तापमान 9.5°C और वहीं सबसे ज्यादा तापमान 30.2°C दर्ज किया गया है। आने वाले 24 घंटों में इसमें बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।

रायपुर में आज का मौसम

CG Weather Update: राजधानी रायपुर में सुबह से हल्का कोहरा बना हुआ है, लेकिन दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है। देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले में राजधानी रायपुर में ठंड का एहसास कम होगा। अभी यहां सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। अधिकतम तापमान: करीब 29°C, न्यूनतम तापमान: करीब 15°C

ये भी पढ़ें

Weather Update: कड़ाके की ठंड के बीच अचानक बढ़ने लगी गर्मी, भिलाई में 15 डिग्री तक पहुंचेगा पारा… IMD की चेतावनी ने बढ़ाया सस्पेंस!
भिलाई
Chhattisgarh Weather news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 10:16 am

Published on:

03 Dec 2025 10:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: ठंड का दूसरा दौर शुरू! प्रदेश में 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा, नया कोल्ड वेव अलर्ट!

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

KBC 2025 News: कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची रायपुर की पत्रकार, बोलीं- 7 महीने की मेहनत रंग लाई… Big B के सवालों का देंगी जवाब

KBC 17 के हॉट सीट पर पहुंची रायपुर की पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर विवाद तेज, सांसद बृजमोहन ने CM को लिखा पत्र, कहा- जनता पर 99% बोझ

सांसद बृजमोहन ने CM को लिखा पत्र (photo source- Patrika)
रायपुर

India vs SA 2nd ODI: रायपुर में आज बड़ा मुकाबला! वनडे मैच सीरीज जीतने को तैयार टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोमांच तय

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2nd ODI मैच (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: दंतेश्वरी डायलॉग’ में CM साय ने साझा किए सुशासन के दो वर्षों के अनुभव, बोले- छत्तीसगढ़ अब परिवर्तन के निर्णायक दौर में

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

Chhattisgarh News: राजभवन का नाम बदला, अब लोकभवन के नाम से जाना जाएगा

Chhattisgarh News: राजभवन का नाम बदला, अब ‘लोकभवन‘ के नाम से जाना जाएगा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.