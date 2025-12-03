CG Weather Update: ठंड का दूसरा दौर शुरू! प्रदेश में 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा, नया कोल्ड वेव अलर्ट!

अनुमान है कि तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। अभी सरगुजा और बाकी प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे नहीं गया है, लेकिन जल्द ही हवा की दिशा बदलने की उम्मीद है। जैसे ही यह बदलाव होगा, रात के तापमान में दोबारा गिरावट शुरू होगी और ठंड का असर बढ़ जाएगा।