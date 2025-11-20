Weather Update: कड़ाके की ठंड के बीच अचानक बढ़ने लगी गर्मी, भिलाई में 15 डिग्री तक पहुंचेगा पारा… IMD की चेतावनी ने बढ़ाया सस्पेंस!

Weather Update: भिलाई में ठंड कम होने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री से बढ़कर 11 डिग्री पर जा पहुंचा, यानी औसतन लगभग दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अधिकतम तापमान भी सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक रहा और 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग द्वारा जारी सात दिन के वेटर फोरकास्ट के अनुसार दिन और रात के तापमान में पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना है। 20 नवंबर को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच सकता है।