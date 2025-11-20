Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

Weather Update: कड़ाके की ठंड के बीच अचानक बढ़ने लगी गर्मी, भिलाई में 15 डिग्री तक पहुंचेगा पारा… IMD की चेतावनी ने बढ़ाया सस्पेंस!

Weather Update: कड़ाके की ठंड के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग द्वारा जारी सात दिन के वेदर फोरकास्ट के अनुसार भिलाई में दिन और रात के तापमान में पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना है।

भिलाई

image

Khyati Parihar

Nov 20, 2025

Chhattisgarh Weather news

मौसम भविष्यवाणी ( File Photo Patrika )

Weather Update: भिलाई में ठंड कम होने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री से बढ़कर 11 डिग्री पर जा पहुंचा, यानी औसतन लगभग दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अधिकतम तापमान भी सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक रहा और 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग द्वारा जारी सात दिन के वेटर फोरकास्ट के अनुसार दिन और रात के तापमान में पांच डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना है। 20 नवंबर को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच सकता है।

Weather Update: उत्तर से ठंडी हवा का आगमन कम

मौसम विशेषज्ञ एच.पी. चंद्रा ने बताया कि उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी और शुष्क हवा का प्रदेश में आगमन फिलहाल कम हो गया है, जो ठंडक कम होने का मुख्य कारण है। मध्य छत्तीसगढ़ में इस समय किसी भी प्रकार की मौसम चेतावनी नहीं है। दुर्ग संभाग में भी शीतलहर जैसी स्थिति नहीं बन रही है। बुधवार को भी दुर्ग जिला अधिकतम तापमान में प्रदेश का सबसे अधिक गर्म जिला रहा और यह स्थिति पिछले आठ दिनों से कायम है।

बदलता मौसम बच्चों, बुजुर्गों के लिए सावधानी जरूरी

चिकित्सकों के अनुसार अचानक ठंड बढ़ने के बाद फिर तापमान में तेज वृद्धि की स्थिति स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी, खांसी व संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में घरों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और दिनचर्या में सावधानी बनाए रखने की सलाह दी गई है।

20 Nov 2025 04:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Weather Update: कड़ाके की ठंड के बीच अचानक बढ़ने लगी गर्मी, भिलाई में 15 डिग्री तक पहुंचेगा पारा… IMD की चेतावनी ने बढ़ाया सस्पेंस!

