उत्तर भारत की सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन… अस्पतालों में सर्दी-खांसी के मरीज बढ़े, चार दिन शीतलहर का अलर्ट

Cold wave: उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Khyati Parihar

Nov 19, 2025

Cold Wave Alert

ठंड (Photo Source- Patrika)

Cold wave: उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को जिले का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री व अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले चार दिन प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी दी है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत हैं।

जरा सी लापरवाही से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हालांकि ठंड की वजह से जिला अस्पताल में भी सर्दी, खांसी, बुखार व सांस लेने में तकलीफ की समस्या वाले मरीजों की भीड़ लग रही है। ओपीडी की बात करें तो मरीजों की संख्या प्रतिदिन 500 के पार हो गई है। प्रतिदिन 7-8 लोग भर्ती भी हो रहे हैं।

ठंड से फुल रही सांसें, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम

ठंड के सीजन में न केवल अस्थमा के मरीजों की समस्या बढ़ी है, बल्कि सांस फूलने वाले मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी है। कुछ लोगों में ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम हो रहा है। जरूरी सावधानी बरतकर इन समस्याओं से बचा जा सकता है। गुनगुना पानी पीने से लेकर गर्म कपड़े पहनने जरूरी हैं। भाप भी ले सकते हैं। एकदम सुबह मार्निंग वॉक पर न जाएं। सूरज निकलने के बाद जाएं।

Cold wave: फ्रिज के ठंडे पदार्थ सेवन करने से बचें

डॉक्टरों के अनुसार कई बार लोग फ्रिजर से ठंडी चीजें निकालकर तुरंत खा लेते हैं। ऐसे में उन्हें सर्दी भी हो रही है। फ्रिजर या फ्रिज से कोई भी सामान निकालकर आधा घंटे बाद खाने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े संबंधी बीमारी बढ़ती है।

ये सावधानियां बरतें

  • घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें, जिससे वायु प्रदूषण से बचा जा सके।
  • घर में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषक हट सके।
  • धूम्रपान से बचने से फेफड़ों की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।
  • नियमित व्यायाम व योग करने से भी फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है।
  • सांस लेने में तकलीफ होती है, तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें।
  • सुबह धूप निकलने के बाद ही गार्डन जाएं या मार्निंग वॉक करें।
  • बुजुर्ग, नवजात व छोटे बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर बाहर ले जाएं।

छत्तीसगढ़ में ला-नीना का तगड़ा असर… कई जिलों में शीतलहर के हालात, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
जगदलपुर
CG Weather News, CG Cold Wave

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

