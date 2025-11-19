उत्तर भारत की सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन… अस्पतालों में सर्दी-खांसी के मरीज बढ़े, चार दिन शीतलहर का अलर्ट

ठंड के सीजन में न केवल अस्थमा के मरीजों की समस्या बढ़ी है, बल्कि सांस फूलने वाले मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी है। कुछ लोगों में ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम हो रहा है। जरूरी सावधानी बरतकर इन समस्याओं से बचा जा सकता है। गुनगुना पानी पीने से लेकर गर्म कपड़े पहनने जरूरी हैं। भाप भी ले सकते हैं। एकदम सुबह मार्निंग वॉक पर न जाएं। सूरज निकलने के बाद जाएं।