उत्तर भारत की सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन… अस्पतालों में सर्दी-खांसी के मरीज बढ़े, चार दिन शीतलहर का अलर्ट

ठंड (Photo Source- Patrika)
Cold wave: उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को जिले का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री व अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले चार दिन प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी दी है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत हैं।
जरा सी लापरवाही से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हालांकि ठंड की वजह से जिला अस्पताल में भी सर्दी, खांसी, बुखार व सांस लेने में तकलीफ की समस्या वाले मरीजों की भीड़ लग रही है। ओपीडी की बात करें तो मरीजों की संख्या प्रतिदिन 500 के पार हो गई है। प्रतिदिन 7-8 लोग भर्ती भी हो रहे हैं।
ठंड के सीजन में न केवल अस्थमा के मरीजों की समस्या बढ़ी है, बल्कि सांस फूलने वाले मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी है। कुछ लोगों में ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम हो रहा है। जरूरी सावधानी बरतकर इन समस्याओं से बचा जा सकता है। गुनगुना पानी पीने से लेकर गर्म कपड़े पहनने जरूरी हैं। भाप भी ले सकते हैं। एकदम सुबह मार्निंग वॉक पर न जाएं। सूरज निकलने के बाद जाएं।
डॉक्टरों के अनुसार कई बार लोग फ्रिजर से ठंडी चीजें निकालकर तुरंत खा लेते हैं। ऐसे में उन्हें सर्दी भी हो रही है। फ्रिजर या फ्रिज से कोई भी सामान निकालकर आधा घंटे बाद खाने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े संबंधी बीमारी बढ़ती है।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग