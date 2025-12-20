गन्ना से भरे सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉलियां शक्कर कारखाना शुरू होने का कर रहे इंतजार, सूखत व भाड़ा के डर किसान परेशान

Sugar factory : बालोद जिले का एकमात्र दंतेश्वरी मइया सहकारी शक्कर कारखाना गन्ने की कमी से जूझ रहा है। वहीं जिन किसानों के भरोसे शक्कर कारखाना है। वही किसान बीते तीन दिनों से काफी परेशान हो रहे हैं। प्रबंधन ने पहले 19 फिर 20 दिसंबर की तारीख कारखाना को शुरू करने पर तय की थी, जिस इंजीनियर को कारखाने की सभी मशीनों की जांच करनी थी। वही इंजीनियर नहीं आ पाया। कारखाना प्रबंधन की मानें तो इंजीनियरों की टीम दिल्ली से आएगी। इंजीनियर पहले हवाई जहाज से शुक्रवार को आने वाले थे लेकिन उनकी फ्लाइट अचानक कैंसिल हो गई, जिसके बाद अब वे सड़क मार्ग से आ रहे हैं। ये टीम शनिवार देर रात या फिर रविवार तक पहुंचेगी। उसके बाद कारखाना की मशीनों को शुरू किया जाएगा। फिलहाल अभी किसानों को परेशान रहना पड़ेगा। वहीं किसानों ने साफ कहा है कि रविवार को अगर कारखाना शुरू नहीं हुआ और किसानों के गन्ने खाली नहीं कराए गए तो वे कारखाना परिसर में ही प्रदर्शन करेंगे।