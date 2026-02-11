पानी का निकास अवरुद्ध होने से सड़क बनी तालाब, दबंगों ने सरकारी जमीन पर किया अतिक्रमण

खेरली. ग्राम डोरौली में पानी का निकास अवरुद्ध होने के कारण सड़क पर लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी तक जलभराव हो गया है, जिससे मार्ग तालाब में परिवर्तित हो गया है। गड्ढों के कारण राहगीरों और आम जनता को प्रतिदिन दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दबंगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर पानी का निकास रोक रखा है, जबकि ग्राम पंचायत और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने इस मार्ग पर पानी की निकासी और गड्ढों की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है, ताकि दुर्घटनाओं और आवागमन में परेशानी से बचा जा सके।