जिस 3 माह के बेटे की छट्ठी में घर आने का किया था वादा, उसी ने दी शहीद पिता को मुखाग्नि… हर आंख हुई नम

CG News: सीआरपीएफ के जवान देवनारायण दर्रो ने 15 दिन बाद जनवरी में छट्ठी के कार्यक्रम में घर आने की बात परिजनों से कही थी। लेकिन मध्यप्रदेश के लांजी में ड्यूटी के दौरान सोमवार को उनके सीने में तेज दर्द हुआ और उनकी मौत हो गई। मंगलवार को शाम 6 बजे उनका पार्थिव शररी तिरंग में लिपटकर गृहग्राम आया।