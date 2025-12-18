कोलवाशरी से निकली काली कमाई, जीएसटी रेड में 15 करोड़ का खुलासा… अभिनेत्री अंकिता लोखंडे समेत 4 ठिकानों में कार्रवाई पूरी

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
GST Raid: कोयला कारोबारियों ने स्टेट जीएसटी द्वारा टैक्स चोरी पकड़े जाने पर 15 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए। बुधवार को उनके रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा स्थित 4 ठिकानों में बोगस बिलिंग, कच्चे में काम करने, लेनदेन में गड़बड़ी और जीएसटी चोरी करने के दस्तावेज मिले थे। इस संबंध में पूछताछ करने पर कारोबारियों ने टैक्स चोरी करना स्वीकार करते हुए दोनों 8 करोड़ और 7 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कराया।
बता दें कि स्टेट जीएसटी की 20 सदस्यीय टीम ने 15 दिसंबर को रायपुर के तेलीबांधा स्थित दफ्तर के साथ ही बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा में कोलवाशरी में छापेमारी की थी। इस दौरान दोनों कारोबारी ग्रुप के ठिकानों में गड़बड़ी मिली थी। बता दें कि इसके इनपुट बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे सहित दो अन्य कारोबारियों के ठिकानों में छापेमारी के दौरान मिले थे। वहां तलाशी के बाद उक्त कारोबारियों द्वारा टैक्स की हेराफेरी पकड़े जाने पर 27 करोड़ 50 लाख रुपए सरेंडर किए थे।
कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर उसे जांच के लिए जब्त किया गया था। इसके बाद रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा में छापेमारी की गई। बताया जाता है कि दोनों कारोबारी ग्रुप कोलवाशरी में कोयला की सफाई और ट्रांसपोर्टिंग का भाड़ा कैश में कर रहे थे। बताया जाता है कि पिछले चार दिनों में छापेमारी के दौरान कुछ अन्य टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों के संबंध में इनपुट मिले हैं।
