कोलवाशरी से निकली काली कमाई, जीएसटी रेड में 15 करोड़ का खुलासा… अभिनेत्री अंकिता लोखंडे समेत 4 ठिकानों में कार्रवाई पूरी

बता दें कि स्टेट जीएसटी की 20 सदस्यीय टीम ने 15 दिसंबर को रायपुर के तेलीबांधा स्थित दफ्तर के साथ ही बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा में कोलवाशरी में छापेमारी की थी। इस दौरान दोनों कारोबारी ग्रुप के ठिकानों में गड़बड़ी मिली थी। बता दें कि इसके इनपुट बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे सहित दो अन्य कारोबारियों के ठिकानों में छापेमारी के दौरान मिले थे। वहां तलाशी के बाद उक्त कारोबारियों द्वारा टैक्स की हेराफेरी पकड़े जाने पर 27 करोड़ 50 लाख रुपए सरेंडर किए थे।