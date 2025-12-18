18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

कोलवाशरी से निकली काली कमाई, जीएसटी रेड में 15 करोड़ का खुलासा… अभिनेत्री अंकिता लोखंडे समेत 4 ठिकानों में कार्रवाई पूरी

GST Raid: कोयला कारोबारियों ने स्टेट जीएसटी द्वारा टैक्स चोरी पकड़े जाने पर 15 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए। बुधवार को उनके रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा स्थित 4 ठिकानों में बोगस बिलिंग, कच्चे में काम करने, लेनदेन में गड़बड़ी और जीएसटी चोरी करने के दस्तावेज मिले थे।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 18, 2025

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

GST Raid: कोयला कारोबारियों ने स्टेट जीएसटी द्वारा टैक्स चोरी पकड़े जाने पर 15 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए। बुधवार को उनके रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा स्थित 4 ठिकानों में बोगस बिलिंग, कच्चे में काम करने, लेनदेन में गड़बड़ी और जीएसटी चोरी करने के दस्तावेज मिले थे। इस संबंध में पूछताछ करने पर कारोबारियों ने टैक्स चोरी करना स्वीकार करते हुए दोनों 8 करोड़ और 7 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कराया।

बता दें कि स्टेट जीएसटी की 20 सदस्यीय टीम ने 15 दिसंबर को रायपुर के तेलीबांधा स्थित दफ्तर के साथ ही बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा में कोलवाशरी में छापेमारी की थी। इस दौरान दोनों कारोबारी ग्रुप के ठिकानों में गड़बड़ी मिली थी। बता दें कि इसके इनपुट बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे सहित दो अन्य कारोबारियों के ठिकानों में छापेमारी के दौरान मिले थे। वहां तलाशी के बाद उक्त कारोबारियों द्वारा टैक्स की हेराफेरी पकड़े जाने पर 27 करोड़ 50 लाख रुपए सरेंडर किए थे।

दस्तावेजों की जांच

कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर उसे जांच के लिए जब्त किया गया था। इसके बाद रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा में छापेमारी की गई। बताया जाता है कि दोनों कारोबारी ग्रुप कोलवाशरी में कोयला की सफाई और ट्रांसपोर्टिंग का भाड़ा कैश में कर रहे थे। बताया जाता है कि पिछले चार दिनों में छापेमारी के दौरान कुछ अन्य टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों के संबंध में इनपुट मिले हैं।

ये भी पढ़ें

Raid in fake cigarette factory: Video: ब्रांडेड के नाम पर नकली सिगरेट बिक्री का भांडाफोड़, प्रशासन-पुलिस ने गोदाम में मारा छापा
अंबिकापुर
Raid in fake cigarette factory

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 09:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कोलवाशरी से निकली काली कमाई, जीएसटी रेड में 15 करोड़ का खुलासा… अभिनेत्री अंकिता लोखंडे समेत 4 ठिकानों में कार्रवाई पूरी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: विधानसभा में बड़ा फैसला! दुकानों में 9 घंटे से अधिक काम कराने पर मिलेगा ओवरटाइम

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड की मार, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण शीतलहर का अलर्ट

छत्तीसगढ़ मौसम: कड़ाके की ठंड का टॉर्चर (photo source- Patrika)
रायपुर

भाजपा कार्यालय घेराव से पहले कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका, बढ़ा सियासी तनाव

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ की आवास योजनाओं में गड़बड़ी, 4.05 करोड़ की सहायता बिना जांच बांटी

छत्तीसगढ़ की आवास योजनाओं में गड़बड़ी (photo source- Patrika)
रायपुर

ड्रग्स तस्करी में नेताओं के रिश्तेदारों की एंट्री, बड़ी खेप के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता… साथी फरार

ड्रग्स के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.