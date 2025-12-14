GST raid in Bilaspur: अंकिता लोखंडे के पति की कंपनी सहित 3 ग्रुप ने 27.50 करोड़ रुपये किए सरेंडर, बोगस बिलिंग और ITC हेराफेरी उजागर

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
GST raid in Bilaspur: स्टेट जीएसटी ने बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे उसके पति विक्की जैन सहित तीन कोलवॉशरी कारोबारियों के बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा स्थित 11 ठिकानों में छापेमारी की। इस दौरान तलाशी में अंकिता लोखंडे और दोनों अन्य कारोबारी के बिलासपुर स्थित कॉर्पोरेट दफ्तर में गड़गड़ी मिलने पर 27.50 करोड़ रुपए सरेण्डर कर दिया।
बताया जाता है कि पिछले काफी समय से बिलासपुर के तीनों कोलवॉशरी संचालकों द्वारा जीएसटी चोरी करने के शिकायतें मिल रही थीं। उक्त कारोबारियों के के ठिकानों में प्रारंभिक जांच में कोयले की मिक्सिंग और अन्य प्रक्रियाओं में इनपुट टैक्स क्रेडिट की हेराफेरी के दस्तावेज मिले थे। पूछताछ के दौरान कारोबारी टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग तरीकों से लेनदेन को दिखा रहे थे। इस दौरान बोगस बिलिंग गड़बडी़ मिली थी। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि तीनों बड़े कोलवॉशरी कारोबारी लंबे समय से निगरानी में थे।
उनका कारोबार छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न राज्यों तक फैला हुआ है। करोड़ों के टर्नओवर वाली कंपनी लगातार प्रॉफिट में चलने के बाद भी आय के अनुपात में टैक्स भुगतान कम कर रहे थी। इसे देखते हुए रायपुर मुख्यालय से विशेष टीम भेजकर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि छापे की यह कार्रवाई शुक्रवार को एक साथ सभी ठिकानों पर की गई थी। सूत्रों के मुताबिक, महावीर कोलवाशरी ग्रुप ने 10 करोड़, फील ग्रुप ने 11 करोड़ और पारस कोल वाशरी ने 6.50 करोड़ रुपये सरेंडर किया है।
