CG News: मालिक से नाराज़ खलासी ने खुद ही बस में लगाई आग, बचाव के लिए रचा झूठा वीडियो ड्रामा…

मालिक की शिकायत पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि बस में आग लगने की घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं और हर बार संदेह की सुई किसी न किसी वजह से हट जाती थी। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान शेरप्रताप पुलिस को लगातार गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन जब पूछताछ कड़ी हुई तो उसने खुलासा किया कि मालिक द्वारा पैसों में टालमटोल और कंजूसी से नाराज होकर उसने ही बस में आग लगाई थी।