बिलासपुर

CG News: मालिक से नाराज़ खलासी ने खुद ही बस में लगाई आग, बचाव के लिए रचा झूठा वीडियो ड्रामा…

CG News: बिलासपुर शहर से लगे बेलगहना चौकी क्षेत्र में देर रात एक यात्री बस संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर खाक हो गई। बस में आग किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि बस में तैनात खलासी ने ही लगाई थी।

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 12, 2025

CG News: मालिक से नाराज़ खलासी ने खुद ही बस में लगाई आग, बचाव के लिए रचा झूठा वीडियो ड्रामा...(photo-patrika)

CG News: मालिक से नाराज़ खलासी ने खुद ही बस में लगाई आग, बचाव के लिए रचा झूठा वीडियो ड्रामा...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से लगे बेलगहना चौकी क्षेत्र में देर रात एक यात्री बस संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर खाक हो गई। जांच में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है- बस में आग किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि बस में तैनात खलासी ने ही लगाई थी। घटना के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए साथियों को गुमराह किया और वीडियो बनवाकर पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश भी की।

CG News: मालिक की ‘कंजूसी’ से था नाराज, मौका मिलते ही लगाई आग

जानकारी के अनुसार बस मालिक संदीप साहू ने यूपी के आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के देवकली निवासी खलासी शेरप्रताप सिंह (29) और दो अन्य कर्मचारियों को बस की सुरक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था। रात में दो कर्मचारी गर्म कपड़े लेने गांव चले गए।

इसी दौरान शेरप्रताप, जो पहले से मालिक से नाराज चल रहा था, ने सीट में आग लगा दी और नीचे घाटी की ओर उतर गया। कुछ देर बाद जब साथी कर्मचारी लौटे, तो शेरप्रताप ने उन्हें बताया कि अज्ञात लोगों ने बस में आग लगा दी। कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।

पहले भी लगा चुका था आग, ‘बचाव वीडियो’ से खुली पोल

मालिक की शिकायत पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि बस में आग लगने की घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं और हर बार संदेह की सुई किसी न किसी वजह से हट जाती थी। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान शेरप्रताप पुलिस को लगातार गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन जब पूछताछ कड़ी हुई तो उसने खुलासा किया कि मालिक द्वारा पैसों में टालमटोल और कंजूसी से नाराज होकर उसने ही बस में आग लगाई थी।

आग भड़कने तक मौके पर रहा, फिर भाग गया नीचे घाटी में

जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी ने पहले भी आग लगाने की कोशिश की थी और खुद को बचाने के लिए आग बुझाते हुए अपना एक वीडियो तक बनवा लिया था, ताकि किसी भी जांच के दौरान वह खुद को निर्दोष साबित कर सके।

पूछताछ में उसने बताया कि आग तेज होने तक वह वहीं था। जब लपटें बढ़ गईं और बस जलने लगी, तो वह खुद को बचाने के लिए घाटी की ओर भाग गया और बाद में कर्मचारियों को अज्ञात हमले का झूठा दावा कर दिया।

पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी से आगे की पूछताछ जारी

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से बस में आग लगाकर मालिक को नुकसान पहुंचाया और खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। आगजनी से बस पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई है। आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी है।

cg news

Published on:

12 Dec 2025 01:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: मालिक से नाराज़ खलासी ने खुद ही बस में लगाई आग, बचाव के लिए रचा झूठा वीडियो ड्रामा…

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

