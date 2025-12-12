SIR Deadline Extends: SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म, जमा न करने पर होगी कार्रवाई!

चौपालों में पार्षद, बीएलओ और निगम अधिकारी एक साथ बैठकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं और फॉर्म भरवाने में सहायता कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अब तक फॉर्म जमा नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को शामिल किया जा रहा है। साथ ही मृत, स्थानांतरित या दोहराए गए मतदाताओं को सूची से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। गलत नाम, पते और अन्य विवरणों को भी इस रिवीजन में ठीक किया जाएगा।