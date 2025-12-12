12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

SIR Deadline Extends: SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म, जमा न करने पर होगी कार्रवाई!

IR Deadline Extends: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में सुधार और अपडेट के लिए चल रहे अभियान की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 12, 2025

CG news, chhattisgarh

फोटो सोर्स: पत्रिका, SIR गणना प्रपत्र

SIR Deadline Extends: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में सुधार और अपडेट के लिए चल रहे अभियान की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब नागरिक 18 दिसंबर तक अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे।

निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि जिले में अभी भी हजारों आवेदन आयोग तक नहीं पहुंचे हैं और कई लोग फॉर्म जमा नहीं कर सके हैं। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म वितरित कर रहे हैं और मौके पर ही भरवा भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में चौपाल लगाई जा रही है, जहां लोग आसानी से अपने फॉर्म भरवा सकते हैं।

इन्हें जारी किया जाएगा नोटिस

चौपालों में पार्षद, बीएलओ और निगम अधिकारी एक साथ बैठकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं और फॉर्म भरवाने में सहायता कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अब तक फॉर्म जमा नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को शामिल किया जा रहा है। साथ ही मृत, स्थानांतरित या दोहराए गए मतदाताओं को सूची से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। गलत नाम, पते और अन्य विवरणों को भी इस रिवीजन में ठीक किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

SIR In CG: 50 आदिवासी परिवारों ने SIR फॉर्म लेने से किया इनकार, सरकारी योजनाओं से भी बनाई दूरी, प्रशासन परेशान
कांकेर
50 आदिवासी परिवारों ने SIR फॉर्म लेने से किया इनकार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 10:52 am

Published on:

12 Dec 2025 10:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / SIR Deadline Extends: SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म, जमा न करने पर होगी कार्रवाई!

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर आ​पत्ति, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

NTPC कर्मी की रेलवे ट्रैक पर दो टुकड़ों में मिली लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

dead body news
बिलासपुर

पूर्व सरपंच की हत्या, गांव में दहशत का माहौल

Crime News
बिलासपुर

10 साल से पीरियड्स न आने की बीमारी छिपाई , रिश्ता टूटा

CG High court: 10 साल से पीरियड्स न आने की बीमारी छिपाई! रिश्ता टूटा, हाईकोर्ट ने कहा- तलाक जायज़...(photo-patrika)
बिलासपुर

8 पुलिस अफसरों का हुआ तबादला

CG Transfer Breaking: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 8 पुलिस अफसरों का हुआ तबादला, देखें
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.