SIR Deadline Extends: SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक भरे जाएंगे फॉर्म, जमा न करने पर होगी कार्रवाई!

फोटो सोर्स: पत्रिका, SIR गणना प्रपत्र
SIR Deadline Extends: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में सुधार और अपडेट के लिए चल रहे अभियान की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब नागरिक 18 दिसंबर तक अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे।
निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि जिले में अभी भी हजारों आवेदन आयोग तक नहीं पहुंचे हैं और कई लोग फॉर्म जमा नहीं कर सके हैं। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म वितरित कर रहे हैं और मौके पर ही भरवा भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में चौपाल लगाई जा रही है, जहां लोग आसानी से अपने फॉर्म भरवा सकते हैं।
चौपालों में पार्षद, बीएलओ और निगम अधिकारी एक साथ बैठकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं और फॉर्म भरवाने में सहायता कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अब तक फॉर्म जमा नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को शामिल किया जा रहा है। साथ ही मृत, स्थानांतरित या दोहराए गए मतदाताओं को सूची से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। गलत नाम, पते और अन्य विवरणों को भी इस रिवीजन में ठीक किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग