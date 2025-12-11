SIR Deadline: चुनाव आयोग का ऐलान… छत्तीसगढ़ समेत इन 6 राज्यों में बढ़ी SIR की तारीख

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य का संचालन 4 नवम्बर से पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। बीएलओ द्वारा प्रदेशभर में घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। 29 तक प्रदेश में लगभग 01 करोड़ 82 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 86 प्रतिशत है। हालांकि अभी नए आंकड़े नहीं आए। 10 दिनों में संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी।