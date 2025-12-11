SIR Deadline: चुनाव आयोग का ऐलान… छत्तीसगढ़ समेत इन 6 राज्यों में बढ़ी SIR की तारीख

फोटो सोर्स: पत्रिका, SIR गणना प्रपत्र
SIR Deadline: चुनाव आयोग ने एक बार फिर एसआईआर की समयसीमा में बदलाव कर अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। आयोग ने ये राहत उन 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई है, जहां अभी तक अपेक्षित संख्या में दावे और आपत्तियां प्राप्त नहीं हो पाई थीं। इनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। बता दें कि चुनाव आयोग ने दूसरी बार तारीख बढ़ाई है। इससे पहले अंतिम फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर घोषित थी।
चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार जिन 6 राज्यों के लिए SIR की तारीख को बढ़ाया है, उसमें उत्तर प्रदेश के लिए 14 दिन समयसीमा बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार के लिए भी तारीखें बढ़ाई गई हैं। पश्चिम बंगाल के लिए तारीख नहीं बढ़ाई गई। इससे पहले आयोग केरल के लिए पहले ही डेट बढ़ा चुका है।
आयोग के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में SIR जमा करने की नई अंतिम तिथि अब 14 दिसंबर (रविवार) होगी, जबकि इससे पहले यह 19 दिसंबर (शुक्रवार) थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान और निकोबार के लिए अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 (गुरुवार) से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 (मंगलवार) कर दी गई है। वहीं, यूपी में SIR की अंतिम तिथि 26 से बढ़कर 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य का संचालन 4 नवम्बर से पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। बीएलओ द्वारा प्रदेशभर में घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। 29 तक प्रदेश में लगभग 01 करोड़ 82 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 86 प्रतिशत है। हालांकि अभी नए आंकड़े नहीं आए। 10 दिनों में संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी।
