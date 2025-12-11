SIR Form: आज SIR फार्म जमा करने का अंतिम दिन, बीएलओ को मिला टी-शर्ट, टोपी और बैग

आखिरी दिन किट वितरण की चर्चा बीएलओ के बीच गर्म रही। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया फरवरी तक चलेगी। बीएलओ यह टी-शर्ट पहन सकते हैं। पुनरीक्षण व फील्ड में दौरे के लिए उन्हें यह किट प्रदान की गई है। इस मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन ठाकुर ने बताया कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसलिए आने वाले दिनों में एसआईआर के दौरान बीएलओ इसका उपयोग कर सकेंगे। विलंब में लेटलतीफी के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।