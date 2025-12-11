SIR Form: आज SIR फार्म जमा करने का अंतिम दिन, बीएलओ को मिला टी-शर्ट, टोपी और बैग

फार्म जमा करने का आज अंतिम दिन (photo source- Patrika)
SIR Form: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के अंतर्गत मतदाताओं से फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख के एक दिन पहले बीएलओ को टी शर्ट, टोपी, बैग का वितरण किया गया। एसआईआर प्रक्रिया में फार्म वितरण के बाद जमा करने व डिजिटलाइज करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है। इसके एक दिन पहले बुधवार को पर्यवेक्षकों ने शहर के बीएलओ को टी-शर्ट, टोपी और बैग पहुंचाकर दिया। 28 अक्टूबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई थी।
आखिरी दिन किट वितरण की चर्चा बीएलओ के बीच गर्म रही। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया फरवरी तक चलेगी। बीएलओ यह टी-शर्ट पहन सकते हैं। पुनरीक्षण व फील्ड में दौरे के लिए उन्हें यह किट प्रदान की गई है। इस मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन ठाकुर ने बताया कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसलिए आने वाले दिनों में एसआईआर के दौरान बीएलओ इसका उपयोग कर सकेंगे। विलंब में लेटलतीफी के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
प्रदेश की स्थिति पर गौर करें तो अलग-अलग जिलों में कुल 24 हजार 371 बीएलओ कार्यरत हैं। साथ 38 हजार 846 बीएलए हैं। इनके कंधों पर ही 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के गहन पुनरीक्षण की जिम्मेदारी है। बीएलओ का कहना है कि प्रशासन की लेटलतीफी समझ से परे है।
निर्वाचन आयोग ने 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्ष्यद्वीप, मध्यप्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनापु, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल) में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित की है। 11 दिसंबर के बाद ऑनलाइन फार्म भरने की सुविधा लोगों को मिलेगी।
SIR Form: कुल मतदाता- 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737
बीएलओ- 24 हजार 371
बीएलए-38 हजार 846
वितरण किए गए गणना फार्म- 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 536 (100 प्रतिशत)
डिजिटाइज किए गए गणना फार्म- 2 करोड़ 12 लाख 29 हजार 562 (99 प्रतिशत)
(नोट-आंकड़े भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक)
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग