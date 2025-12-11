11 दिसंबर 2025,

रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड, अगले 48 घंटे में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

CG Weather Update: रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में दिसंबर की ठंड तेज़ हो गई है। रायपुर का न्यूनतम तापमान 12.2°, माना एयरपोर्ट 7.8° और अंबिकापुर 5° दर्ज किया गया।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 11, 2025

शीतलहर से कांपा मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ (photo source- Patrika)

शीतलहर से कांपा मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ (photo source- Patrika)

CG Weather Update: दिसंबर की ठंड अब राजधानी रायपुर में पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, रायपुर की 10 दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो लगभग सामान्य की स्थिति में है।

CG Weather Update: उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में चली शीतलहर

सुबह 8.30 बजे आद्र्रता जहां 75 प्रतिशत रही, वहीं शाम होते-होते यह 45 प्रतिशत तक घट गई। इसका असर यह रहा कि सुबह की हल्की धुंध और दिन में साफ धूप, दोनों ने मौसम को दिलचस्प बना दिया। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चली। सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 5.0 डिग्री रहा।

राजधानी के आसपास का इलाका भी ठंड

माना एयरपोर्ट का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 5.9 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों के एक-दो हिस्सों में अगले दो दिनों तक शीतलहर चल सकती है। राजधानी के आसपास का इलाका भी ठंड की चपेट में बना रहेगा।

Updated on:

11 Dec 2025 09:38 am

Published on:

11 Dec 2025 09:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड, अगले 48 घंटे में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

