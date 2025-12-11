CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड, अगले 48 घंटे में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

सुबह 8.30 बजे आद्र्रता जहां 75 प्रतिशत रही, वहीं शाम होते-होते यह 45 प्रतिशत तक घट गई। इसका असर यह रहा कि सुबह की हल्की धुंध और दिन में साफ धूप, दोनों ने मौसम को दिलचस्प बना दिया। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर चली। सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 5.0 डिग्री रहा।