मेडिकल पीजी मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद रद्द, 75% सीटें बाहरी छात्रों को देने का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी ये सवाल लगने की संभावना है। प्रदेश में पीजी में प्रवेश नियम का विवाद सुप्रीम व हाईकोर्ट पहुंच गया है। गौर करने वाली बात है कि इसी मामले में हाईकोर्ट ने 100 फीसदी इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल को हटाने कहा था। इसका मतलब यह था कि प्रदेश के वे स्थानीय छात्र, जो दूसरे राज्यों से एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, उन्हें भी एडमिशन का मौका दिया जाना चाहिए।