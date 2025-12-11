11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मेडिकल पीजी मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद रद्द, 75% सीटें बाहरी छात्रों को देने का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट

Medical PG Admission: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेरिट लिस्ट जारी कर रद्द कर दी, जबकि 75% सीटें ओपन कैटेगरी में रखने के विरोध में मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 11, 2025

मेडिकल PG एडमिशन विवाद गहराया (photo source- Patrika)

मेडिकल PG एडमिशन विवाद गहराया (photo source- Patrika)

Medical PG Admission: मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमडी-एमएस कोर्स में विवाद थमा नहीं है। इधर, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बुधवार को पहले मेरिट सूची जारी कर दी। विवाद होने के बाद इसे अपरिहार्य कारण बताकर रद्द कर दिया है। छात्र 75 फीसदी सीटें दूसरे राज्यों यानी ओपन कैटेगरी में रखने का विरोध कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई भी हुई।

Medical PG Admission: छात्रों के लिए केवल 25 फीसदी सीटें बचीं

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी ये सवाल लगने की संभावना है। प्रदेश में पीजी में प्रवेश नियम का विवाद सुप्रीम व हाईकोर्ट पहुंच गया है। गौर करने वाली बात है कि इसी मामले में हाईकोर्ट ने 100 फीसदी इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल को हटाने कहा था। इसका मतलब यह था कि प्रदेश के वे स्थानीय छात्र, जो दूसरे राज्यों से एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, उन्हें भी एडमिशन का मौका दिया जाना चाहिए।

इधर, अफसरों ने हाईकोर्ट के आदेश को समझने में गलती कर दी और 25 फीसदी सीटों को ओपन कैटेगरी में रख दिया। इससे 50 फीसदी ऑल इंडिया व 25 फीसदी ओपन कैटेगरी मिलाकर 75 फीसदी सीटें दूसरों को चली गईं। प्रदेश के छात्रों के लिए केवल 25 फीसदी सीटें बचीं। इस पर छात्र संगठन कोर्ट पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट 16 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा।

आनन-फानन में सूची जारी, सवाल

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बीती देर रात मेरिट सूची जारी कर दी। इसमें 875 छात्रों के नाम हैं। टॉप 20 में 2 छात्र ऐसे आए हैं, जो छत्तीसगढ़ निवासी हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से एमबीबीएस किया है। ये दोनों छात्र यूआर कैटेगरी के हैं। टॉपर ने 634 अंक प्राप्त किए हैं। यानी छात्र इन सर्विस कैटेगरी का नहीं है। टॉप-20 वाले विद्यार्थियों का नीट पीजी स्कोर 597 है। विवाद को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग आवंटन सूची जारी नहीं करेगा, ऐसी संभावना है।

आज स्वास्थ्य सचिव से मिलेंगे

Medical PG Admission: छात्र संगठन गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया से मिलेंगे। उन्हें सुबह साढ़े 10 बजे का समय दिया गया है। छात्र संगठन कटारिया को बताएंगे कि किस तरह 75 फीसदी सीटें ओपन कैटेगरी में रखने से प्रदेश के छात्रों का नुकसान होगा। वे ये भी बताएंगे कि हाईकोर्ट के निर्णय का गलत मतलब निकालकर, गलत प्रवेश नियम बनाया गया है। इससे प्रदेश के छात्रों को पीजी में एडमिशन लेने में परेशानी होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 07:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मेडिकल पीजी मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद रद्द, 75% सीटें बाहरी छात्रों को देने का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार! गुपचुप तरीके से सरेंडर करने का था प्लान

करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार (photo source- Patrika)
रायपुर

प्रदेश में ठंड का डबल अटैक, घर से बाहर निकले तो जम जाएंगे आप!

शीतलहर से कांपा मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ (photo source- Patrika)
रायपुर

फार्म जमा की डेडलाइन खत्म, दूसरे चरण की तैयारियां तेज़!

फार्म जमा करने का आज अंतिम दिन (photo source- Patrika)
रायपुर

फ्लाइट अनिश्चितता से यात्रा योजनाएँ प्रभावित

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर.. अगले तीन दिनों तक 17 जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी

CG Weather News, CG Cold Wave
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.