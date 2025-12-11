रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन का सिलसिला जारी, इंडिगो की मनमानी से यात्री परेशान

फ्लाइटों का मूवमेंट प्रभावित होने से परेशान होकर कुछ लोगों के द्वारा निजी विमान हायर किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताहभर में 3 छोटे एयरक्राफ्ट ने रायपुर एयरपोर्ट से उडाऩ भरी। उक्त तीनों ही एयरक्रफ्ट 12 से 15 सीटर बताए जा रहे हैं। अतिआश्वयक होने के कारण इसे हायर किया गया था। बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट से रोजाना 60 उड़ानों का संचालन सामान्य दिनों में किया जाता है। लेकिन, डीजीसीए के नए नियमों के चलते रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइटों का संचालन प्रभावित रहा।