रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन का सिलसिला जारी, इंडिगो की मनमानी से यात्री परेशान

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट (photo source- Patrika)
Raipur flight cancelled: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में पिछले सप्ताहभर से जारी फ्लाइटों के विलंब से आने-जाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इंडिगो की मनमानी से लोग परेशान हैं। बुधवार को भी कोलकाता और शाम की मुंबई और दिल्ली की फ्लाइटें कैंसिल रहीं।
हालांकि उक्त विमानों से जाने वालों यात्रियों को दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया गया। वहीं टिकट कैंसिल कराने वालों को किराए की पूरी रकम लौटाई जा रही है। कैंसिल की गई फ्लाइटों के संबंध में विमानन कंपनी और एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा ऑपरेशनल कारण बताया जा रहा है। साथ ही जल्द ही सभी फ्लाइटों का संचालन करने का आश्वासन दिया गया है। फ्लाइटों की अनिश्चिता के चलते ट्रेन और यात्री बस के साथ टैक्सी से सफर कर रहे हैं।
फ्लाइटों का मूवमेंट प्रभावित होने से परेशान होकर कुछ लोगों के द्वारा निजी विमान हायर किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताहभर में 3 छोटे एयरक्राफ्ट ने रायपुर एयरपोर्ट से उडाऩ भरी। उक्त तीनों ही एयरक्रफ्ट 12 से 15 सीटर बताए जा रहे हैं। अतिआश्वयक होने के कारण इसे हायर किया गया था। बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट से रोजाना 60 उड़ानों का संचालन सामान्य दिनों में किया जाता है। लेकिन, डीजीसीए के नए नियमों के चलते रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइटों का संचालन प्रभावित रहा।
इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइटों के अनियमित उड़ान और ग्राउंड होने से पिछले सप्ताहभर में यात्रियों की संख्या 28 फीसदी कमी आई। 1 से 7 दिसंबर तक 325 उड़ानों के जरिए 45128 यात्रियों ने आवागमन किया। यह 24 से 30 नवंबर की अपेक्षा 28 फीसदी कम है।
Raipur flight cancelled: एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक केके लहरे का कहना है कि इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों का संचालन अब सामान्य हो गया है। एयरलाइन की ओर से आवश्यक तकनीकी और परिचालन व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।
इसके बाद सभी उड़ानें अपने निर्धारित समय पर संचालित की जा रही हैं। कुछ विमानों को कैंसिल किया गया हैं। एयरपोर्ट में यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों और बच्चों विशेष व्यस्था की गई है। इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन, विमानन कंपनी, सुरक्षा टीम प्रत्यक्ष रूप से यात्रियों से मिलकर समस्या का निराकरण किया जा रहा है।
