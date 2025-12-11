11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

रायपुर

शेयर मार्केट से लेकर स्क्रैप कारोबार तक… करोड़ों की ठगी का आरोपी सरेंडर करने पहुंचा कोर्ट, पुलिस ने मौके पर दबोचा

Fraud Case: करोड़ों की ठगी का आरोपी राकेश भभूतमल जैन बुधवार को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 11, 2025

करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार (photo source- Patrika)

करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार (photo source- Patrika)

Fraud Case: कभी शेयर बाजार में निवेश तो कभी कंस्ट्रक्शन और स्क्रैप कारोबार में पैसा लगाकर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाला राकेश भभूतमल जैन बुधवार को अचानक कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। बताया जाता है कि आरोपी राकेश को गुपचुप तरीके से सरेंडर कराया जा रहा था।

Fraud Case: 1 करोड़ से अधिक की ठगी

इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की एक दूसरी टीम ने आरोपी भभूतमल को सरेंडर से पहले ही पकड़ लिया और उसे हिरासत में ले लिया गया। उससे अलग से पूछताछ की जा रही है। राकेश के खिलाफ कई शिकायतें हैं। वर्ष 2022 में राकेश और उसके साले विपुल जैन को गिरफ्तार किया था। उस समय कारोबारी विकास बंग ने शिकायत की थी। विकास से उसने 1 करोड़ से अधिक की ठगी की थी। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

कई शिकायतें हैं आरोपी के खिलाफ

राकेश भभूतमल खुद को सीए बताता था। इसकी आड़ में कई कारोबारियों से उनका पैसा लेकर अलग-अलग धंधे में निवेश करने के नाम पर झांसा देता था। विकास बंग के अलावा महिला डॉक्टर सहित कई लोगों से करोड़ों रुपए लिया था। इसके बाद किसी को नहीं लौटाया है। कोतवाली के अलावा मौदहापारा में भी आरोपी के खिलाफ शिकायतें हैं।

करोड़ों की ब्लैकमनी

Fraud Case: सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने रायपुर के कई लोगों से करोड़ों रुपए की ब्लैकमनी को खपाया था। फिर उसे निवेश करके वापस लौटाने का आश्वासन दिया था। उसका हवाला कारोबार से कनेक्शन की भी चर्चा है। पूछताछ में उसके कई घोटाले और स्थानीय नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा।

