जमीन की दरों में 300 प्रतिशत तक बढ़ोतरी… बढ़ा विवाद, कारोबारी और क्रेडाई कोर्ट जाने की तैयारी!

CG News: दुर्ग जिले में कलेक्टर गाइडलाइन के तहत जमीन की सरकारी दरों में एकमुश्त 300 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के खिलाफ विवाद तेज हो गया है। ( CG News ) जमीन कारोबारी और क्रेडाई पहले ही विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, याचिका में मुख्य आधार यह होगा कि प्रशासन और केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने गाइडलाइन तय करने में वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया।