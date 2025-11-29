Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

जमीन की दरों में 300 प्रतिशत तक बढ़ोतरी… बढ़ा विवाद, कारोबारी और क्रेडाई कोर्ट जाने की तैयारी!

CG News: जमीन कारोबारी और क्रेडाई पहले ही विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल करने की तैयारी भी शुरू हो गई है..

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Nov 29, 2025

CG News, Land rate

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

CG News: दुर्ग जिले में कलेक्टर गाइडलाइन के तहत जमीन की सरकारी दरों में एकमुश्त 300 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के खिलाफ विवाद तेज हो गया है। ( CG News ) जमीन कारोबारी और क्रेडाई पहले ही विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, याचिका में मुख्य आधार यह होगा कि प्रशासन और केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने गाइडलाइन तय करने में वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया।

CG News: नई सरकारी दरें लागू

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की अनुशंसा पर जिले में जमीन व भवन रजिस्ट्री के लिए नई सरकारी दरें लागू की गई हैं। युक्तिकरण के नाम पर कई क्षेत्रों में दरें चार गुना तक बढ़ा दी गई हैं, जिसके कारण खरीदारों पर चार गुना तक रजिस्ट्री शुल्क का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। लगातार विरोध के बावजूद शासन-प्रशासन द्वारा समीक्षा न किए जाने पर अब विरोधी पक्ष कोर्ट की तैयारी में है।

अन्य प्रक्रिया संबंधी आरोप

प्रस्तावित दरों की पड़ताल नहीं - नियमों के अनुसार जिला स्तर से भेजे गए ड्राफ्ट की केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वास्तविकता आधारित पड़ताल अनिवार्य है। आरोप है कि इस बार यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं अपनाई गई।

मैदानी सर्वेक्षण के बिना दर तय - नियमों के मुताबिक दर प्रस्तावित करने से पहले जमीनी स्तर पर सर्वे किया जाता है। आरोप है कि इस बार बिना सर्वे सीधे दरें बढ़ा दी गईं।

याचिका में उठाए जाएंगे ये प्रमुख मुद्दे

प्रावधान: प्रस्तावित दरों का सार्वजनिक प्रकाशन कर दावा-आपत्ति आमंत्रित की जाती है और उनके निराकरण के बाद ही अंतिम दर तय होती है।

आरोप: इस बार न तो आपत्तियां मंगाई गईं और न ही उनका निस्तारण हुआ। सीधे 300 फीसद तक बढ़ोतरी कर दी गई।

बाजार मूल्य का औसत आधार नहीं बना

प्रावधान: रेट बढ़ाने का आधार पिछले वर्ष की रजिस्ट्री और उनका औसत मूल्य होना चाहिए।

आरोप: कई इलाकों में एक वर्ष में सौदे बहुत कम हुए या हुए ही नहीं, फिर भी दरें एकसाथ तीन गुना तक बढ़ा दी गईं। 300 फीसद बढ़ोतरी का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया गया।

कृषि भूमि के मूल्यांकन में मनमानी

प्रावधान: बिना डायवर्सन वाली भूमि का मूल्यांकन कृषि दर पर होना चाहिए।

आरोप: शहर से लगे गांवों में खसरा नंबरों को मनमाने ढंग से आवासीय/व्यावसायिक श्रेणी में डालकर दरें अनुपातहीन रूप से बढ़ा दी गईं, जो मास्टर प्लान और भूमि राजस्व संहिता के विपरीत है।

आंदोलन जारी रहा

गाइडलाइन में बढ़ी हुई दरों को लेकर कारोबारियों का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। उन्होंने हिंदी भवन के सामने प्रदर्शन किया और बाद में सरदार पटेल चौक पर मंत्री ओपी चौधरी के प्रतीकात्मक पुतले को फूंका। इस दौरान पुलिस से पुतले को लेकर धक्का-मुक्की भी हुई।

अधिवक्ता एवं राजस्व मामलों के जानकार कौशलल किशोर सिंह ने कहा कि केवल राजस्व बढ़ाने के लिए अव्यावहारिक बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। दर तय करने के नियमों का पालन नहीं किया गया है। मामला न्यायालय के पास जाएगा तो गुण-दोष के आधार पर राहत संभव है।

एस्टेट कारोबारी राजा जैनरियल ने कहा कि बिना सर्वे और बिना आधार दरें बढ़ाई गई हैं। पहले कम दाम में बिक चुके प्लॉट की अब ज्यादा कीमत पर रजिस्ट्री करानी पड़ रही है। इनकम टैक्स की परेशानी अलग है। कारोबार ठप हो गया है। जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 02:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / जमीन की दरों में 300 प्रतिशत तक बढ़ोतरी… बढ़ा विवाद, कारोबारी और क्रेडाई कोर्ट जाने की तैयारी!

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Road Accident: तेज रफ़्तार अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, काम के बाद घर लौट रहे एम्स के कर्मचारी की मौत

CG Road Accident: तेज रफ़्तार अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, काम के बाद घर लौट रहे एम्स के कर्मचारी की मौत
भिलाई

CG Kidnapping: 5 लाख रुपए फिरौती दो… ऑटो चालक ने शिक्षिका का किया अपहरण, पीड़िता सकुशल बरामद

CG Kidnapping: 5 लाख रुपए फिरौती दो... ऑटो चालक ने शिक्षिका का किया अपहरण, पीड़िता सकुशल बरामद(photo-patrika)
भिलाई

CG News: स्वामी विवेकानंद विश्वविद्याल में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई, हटाए गए कुलसचिव

CG News: स्वामी विवेकानंद विश्वविद्याल में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई, हटाए गए कुलसचिव
भिलाई

CG Winter: छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना, अगले तीन दिनों में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड

CG Winter: छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना, अगले तीन दिनों में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड
भिलाई

Pm E-Bus: भिलाई में दौड़ेगी 50 ई-बसें, 90 फीसदी काम हुआ पूरा, इन तीन शहरो का नाम भी शामिल

Pm E-Bus: भिलाई में दौड़ेगी 50 ई-बसें, 90 फीसदी काम हुआ पूरा, इन तीन शहरो का नाम भी शामिल
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.