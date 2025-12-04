4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

भिलाई

Bhilai Bulldozer Action: गोलीकांड के मुख्य आरोपी करण साव का 10 साल पुराना कब्जा ध्वस्त, PM आवास के लिए होगी जमीन इस्तेमाल

Bulldozer Action: नगर निगम भिलाई की जोन-3 टीम ने बुधवार को कैंप-2 संतोषी पारा में पुराने समृद्धि बाजार की सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध कब्जे को पुलिस बल के साथ जेसीबी से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

भिलाई

image

Khyati Parihar

Dec 04, 2025

भिलाई निगम का बुलडोजर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भिलाई निगम का बुलडोजर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bhilai Bulldozer Action: नगर निगम भिलाई की जोन-3 टीम ने बुधवार को कैंप-2 संतोषी पारा में पुराने समृद्धि बाजार की सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध कब्जे को पुलिस बल के साथ जेसीबी से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

इसी जमीन पर 10 दिन पहले फायरिंग करवाने वाला मुख्य आरोपी करण साव 10 साल से कब्जा जमाए था। वार्ड पार्षद एन शैलजा की शिकायत पर कार्रवाई हुई। कब्जाधारियों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन हटाने से इनकार करने पर आयुक्त के निर्देश पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बेदखली की।

पीएम आवास के लिए होगी जमीन इस्तेमाल

यह पूरा इलाका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिन्हित है। जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

गोलीकांड में करण साव जेल में, शूटर फरार

10 दिन पहले इसी इलाके में विकास प्रजापति पर फायरिंग कराने के मामले में करण साव सहित नौ आरोपी जेल में हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार करण ने बिहार शरीफ से किराए के दो शूटर बुलाए थे, जिन्हें पिस्टल, बाइक और सिम मुहैया कराए थे। दोनों शूटर अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कार्रवाई में जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, दीपक देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, बेदखली प्रभारी विनय शर्मा सहित निगम और पुलिस की टीम मौजूद रही।

