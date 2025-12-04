Bhilai Bulldozer Action: गोलीकांड के मुख्य आरोपी करण साव का 10 साल पुराना कब्जा ध्वस्त, PM आवास के लिए होगी जमीन इस्तेमाल

10 दिन पहले इसी इलाके में विकास प्रजापति पर फायरिंग कराने के मामले में करण साव सहित नौ आरोपी जेल में हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार करण ने बिहार शरीफ से किराए के दो शूटर बुलाए थे, जिन्हें पिस्टल, बाइक और सिम मुहैया कराए थे। दोनों शूटर अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कार्रवाई में जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, दीपक देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, बेदखली प्रभारी विनय शर्मा सहित निगम और पुलिस की टीम मौजूद रही।