Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: 34 परिवारों के मकानों पर चला बुलडोजर, कांग्रेस ने निगम कार्यालय के सामने किया जोरदार प्रदर्शन

CG News: रेलवे प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बिना पुनर्वास योजना के 34 परिवारों के घर तोड़े जाने पर विरोध जताया।

less than 1 minute read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 15, 2025

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ वार्डवासी धरने पर (Photo source- Patrika)

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ वार्डवासी धरने पर (Photo source- Patrika)

CG News: संजय गांधी वार्ड में रेलवे प्रशासन की ओर से बिना किसी पुनर्वास या विस्थापन योजना के 34 परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चलाने के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई को तत्काल रोकने और पीड़ितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है और अब गरीबों का आशियाना भी छीन रही है। प्रधानमंत्री के हर गरीब के सर पर छत के वादे के उलट, इन 34 परिवारों को बेघर कर दिया गया। न सूचना दी गई, न पुनर्वास नीति बनाई गई। यह अन्याय दीपावली जैसे पावन त्योहार से पहले असहनीय है।

CG News: छत दे नहीं दे सकते तो तोड़े भी न

पार्षद कोमल सेना ने बताया कि जिला प्रशासन और रेलवे पिछले दिनों कई मकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों के लिए कोई वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया। कई परिवार वर्षों से यहां रह रहे हैं और जल-बिजली का भुगतान भी करते आए हैं। उन्होंने जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव की भी अपील की।

सरकार ने छत देने का किया था वादा, घर भी छीन लिया

CG News: नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने प्रशासन की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा कि रेलवे और प्रशासन की लापरवाही से परिवार खुले आसमान के नीचे हैं। सरकार को पीड़ितों की जायज मांगों पर ध्यान देना चाहिए, वरना प्रदर्शन जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 10:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: 34 परिवारों के मकानों पर चला बुलडोजर, कांग्रेस ने निगम कार्यालय के सामने किया जोरदार प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नगर निगम में घमासान… मल्टीलेवल पार्किंग की जगह पर मंदिर निर्माण पर बवाल, कांग्रेस पार्षदों का वॉकआउट

नगर निगम में मंदिर निर्माण पर बवाल (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: बस्तर की दर्दनाक तस्वीर… एंबुलेंस नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने गर्भवती को चारपाई पर पहुंचाया अस्पताल

स्वास्थ्य तंत्र चारपाई पर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: रेलवे का अलर्ट अभियान! ट्रेन से पटाखे ले जाने वाले हो जाएं सावधान, मिलेगी तीन साल की कैद

रेलवे चला रहा विशेष अभियान (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

IGT में फिर गूंजा बस्तर का डंका! ‘ड्रमर रोमी’ ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचकर रचा नया इतिहास

IGT में फिर गूंजा बस्तर का डंका (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Naxalite Surrender: तेलंगाना और बस्तर के बड़े नक्सली नेताओं का सरेंडर, तीन दशकों बाद छोड़ा हथियार

Naxalite Surrender (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.