CG News: 34 परिवारों के मकानों पर चला बुलडोजर, कांग्रेस ने निगम कार्यालय के सामने किया जोरदार प्रदर्शन

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ वार्डवासी धरने पर (Photo source- Patrika)
CG News: संजय गांधी वार्ड में रेलवे प्रशासन की ओर से बिना किसी पुनर्वास या विस्थापन योजना के 34 परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चलाने के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई को तत्काल रोकने और पीड़ितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है और अब गरीबों का आशियाना भी छीन रही है। प्रधानमंत्री के हर गरीब के सर पर छत के वादे के उलट, इन 34 परिवारों को बेघर कर दिया गया। न सूचना दी गई, न पुनर्वास नीति बनाई गई। यह अन्याय दीपावली जैसे पावन त्योहार से पहले असहनीय है।
पार्षद कोमल सेना ने बताया कि जिला प्रशासन और रेलवे पिछले दिनों कई मकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़ रहे हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों के लिए कोई वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया। कई परिवार वर्षों से यहां रह रहे हैं और जल-बिजली का भुगतान भी करते आए हैं। उन्होंने जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव की भी अपील की।
CG News: नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने प्रशासन की कार्रवाई को अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा कि रेलवे और प्रशासन की लापरवाही से परिवार खुले आसमान के नीचे हैं। सरकार को पीड़ितों की जायज मांगों पर ध्यान देना चाहिए, वरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग