CG News: 34 परिवारों के मकानों पर चला बुलडोजर, कांग्रेस ने निगम कार्यालय के सामने किया जोरदार प्रदर्शन

जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है और अब गरीबों का आशियाना भी छीन रही है। प्रधानमंत्री के हर गरीब के सर पर छत के वादे के उलट, इन 34 परिवारों को बेघर कर दिया गया। न सूचना दी गई, न पुनर्वास नीति बनाई गई। यह अन्याय दीपावली जैसे पावन त्योहार से पहले असहनीय है।