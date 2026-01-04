गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ बना प्रवासी पक्षियों का ठिकाना! बस्तर में ग्रेटर व्हाइट-फ्रंटेड हंस मोह रहा मन

ग्रेटर व्हाइट-फ्रंटेड हंस आर्कटिक टुंड्रा में प्रजनन करता है, जिसका क्षेत्र ग्रीनलैंड से लेकर रूस (साइबेरिया), उत्तरी कनाडा और अलास्का तक फैला है। सर्दियों में यह प्रजाति यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों से दक्षिण की ओर पलायन करती है और भारत में गुजरात के साथ-साथ अब बस्तर को भी अपना प्रमुख ठिकाना बना रही है। इस पक्षी के पेट पर मौजूद काले-सफेद ‘‘नमक-मिर्च’’ जैसे धब्बों के कारण इसे आमतौर पर स्पेकलबेलीड हंस कहा जाता है। इससे पहले वर्ष 2020 में रायपुर के पास इस प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की गई थी।