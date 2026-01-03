Deva Barse surrender: नए साल में रेड टेररिज्म को करारा झटका! बटालियन-1 के नक्सली कमांडर देवा बारसे ने किया सरेंडर

बता दें कि PLGA कमांडर बरसे देवा ने कल सरेंडर कर दिया था। खबर थी कि वह आज हैदराबाद में तेलंगाना DGP के सामने सरेंडर करेगा। बरसे देवा पर 50 लाख रुपये से ज़्यादा का इनाम घोषित किया गया था। उसे नक्सली संगठन में एक असरदार आदमी माना जाता था। हिडमा के एनकाउंटर के बाद बरसे देवा को PLGA का कमांडर बनाया गया था। तब से, उसने संगठन की मिलिट्री एक्टिविटीज़ में अहम रोल निभाया है।