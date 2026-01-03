3 जनवरी 2026,

शनिवार

जगदलपुर

Deva Barse surrender: नए साल में रेड टेररिज्म को करारा झटका! बटालियन-1 के नक्सली कमांडर देवा बारसे ने किया सरेंडर

Deva Barse surrender: नक्सली संगठन को बड़ा झटका देते हुए बटालियन-1 के कमांडर और टॉप नक्सली हिडमा के करीबी देवा बारसे ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 03, 2026

नक्सली कमांडर देवा बारसे ने डाले हथियार (photo source- Patrika)

नक्सली कमांडर देवा बारसे ने डाले हथियार (photo source- Patrika)

Deva Barse surrender: नए साल की शुरुआत होते ही रेड टेररिज्म को बड़ा झटका लगा है। टॉप नक्सली हिडमा के करीबी PLGA कमांडर बरसे देवा ने आज, शनिवार, 3 दिसंबर, 2026 को तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद नक्सली कमांडर बरसे देवा की पहली फोटो सामने आई है। तेलंगाना पुलिस जल्द ही देवा के सरेंडर की ऑफिशियल घोषणा करेगी।

Deva Barse surrender: नक्सलियों की सबसे खतरनाक यूनिट

बता दें कि PLGA कमांडर बरसे देवा ने कल सरेंडर कर दिया था। खबर थी कि वह आज हैदराबाद में तेलंगाना DGP के सामने सरेंडर करेगा। बरसे देवा पर 50 लाख रुपये से ज़्यादा का इनाम घोषित किया गया था। उसे नक्सली संगठन में एक असरदार आदमी माना जाता था। हिडमा के एनकाउंटर के बाद बरसे देवा को PLGA का कमांडर बनाया गया था। तब से, उसने संगठन की मिलिट्री एक्टिविटीज़ में अहम रोल निभाया है।

बरसे देवा माओवादी पार्टी की मिलिट्री यूनिट्स (सशस्त्र बलों) की गतिविधियों की देखरेख कर रहा था। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को संगठन की सबसे खतरनाक यूनिट माना जाता है, और बरसे देवा इसका कमांडर है। इस बटालियन का दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा तीनों जिलों में काफी प्रभाव है। माओवादी पार्टी को हथियार सप्लाई करने में बरसे देवा की भूमिका अहम मानी जाती रही है।

हिड़मा और बारसे देवा दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे

हिडमा पूर्ववर्ती गांव का रहने वाला था। बरसे देवा भी सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव का रहने वाला है। करीब दो साल पहले, जब हिडमा को सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया, तो उसने बरसे देवा को PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया। देवा के साथ बड़ी संख्या में नक्सली थे। हालांकि, पुलिस के बढ़ते दबाव और लगातार एनकाउंटर के कारण बटालियन लगभग खत्म हो गई है।

3 जिलों में बटालियन का ज्यादा प्रभाव

Naxalite commander Deva Barse: नक्सली बटालियन नंबर 1 को नक्सली संगठन की सबसे खतरनाक यूनिट माना जाता है। इस बटालियन का दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा तीनों जिलों में काफी असर रहा है। हालांकि, अब सेना ने इस यूनिट को बुरी तरह हरा दिया है। सैकड़ों नक्सली AK-47, INSAS, SLR और स्नाइपर गन जैसे हथियारों से लैस थे।

इसी नक्सली यूनिट ने टेकलगुडेम, बुर्कापाल, मिनपा, ताड़मेटला और टाहकवाड़ा में बड़े हमले किए, जिसमें सैकड़ों जवान शहीद हुए। हालांकि, यह यूनिट अब कमजोर हो गई है। देवा अब सरेंडर करना चाह रहा है। खबर यह भी है कि उसने विदेश में अपना मैसेज भेज दिया है। अगर देवा सरेंडर कर देता है, तो उसकी बटालियन बिखर जाएगी। उसे लीड करने वाला कोई नक्सली नहीं बचेगा।

गृह मंत्री ने मां से की थी मुलाकात

असल में, छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर विजय शर्मा कुछ दिन पहले पूर्वी गांव गए थे। वहां वे देवा और हिडमा की मांओं से मिले और उनके ज़रिए उनसे सरेंडर करने की अपील की। ​​लेकिन हिडमा ने मना कर दिया और आंध्र प्रदेश के जंगलों में पुलिस एनकाउंटर में अपनी पत्नी राजे और छह साथियों के साथ मारा गया। देवा अब छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है।

नक्सली लगभग खत्म

बस्तर IG सुंदरराज पी के मुताबिक, बस्तर में कुल सात नक्सली डिवीजन और 15 एरिया कमेटियां एक्टिव थीं। मढ़ डिवीजन, केशकाल और दरभा डिवीजन में नक्सलियों का लगभग सफाया हो चुका है। वेस्ट बस्तर डिवीजन में कुछ नक्सली बचे हैं, लेकिन अब सात एरिया कमेटियों में कुछ ही नक्सली बचे हैं। दंडकारण्य इलाके में सिर्फ 120 से 150 हथियारबंद नक्सली एक्टिव हैं। अगर इन नक्सलियों को खत्म कर दिया जाए तो नक्सलवाद लगभग खत्म हो जाएगा।

Updated on:

03 Jan 2026 01:16 pm

Published on:

03 Jan 2026 01:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Deva Barse surrender: नए साल में रेड टेररिज्म को करारा झटका! बटालियन-1 के नक्सली कमांडर देवा बारसे ने किया सरेंडर

