CG News: बस्तर में बड़ी हलचल! हिड़मा का सबसे भरोसेमंद साथी बारसे देवा सरेंडर करने को तैयार

CG News: बस्तर में नक्सलियों की सबसे खतरनाक PLGA बटालियन को बड़ा झटका लगने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका कमांडर बरसे देवा जल्द ही सरेंडर कर सकता है। बताया जा रहा है कि सुकमा इलाके में उसके लिए एक सेफ कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, ताकि वह बिना किसी खतरे के जंगल से बाहर निकल सके। अगर बरसे देवा सरेंडर कर देता है, तो यह सबसे ताकतवर नक्सली मिलिट्री बटालियन लगभग खत्म मानी जाएगी।