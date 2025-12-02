Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

CG News: बस्तर में बड़ी हलचल! हिड़मा का सबसे भरोसेमंद साथी बारसे देवा सरेंडर करने को तैयार

CG News: बस्तर में PLGA बटालियन-1 के कमांडर बारसे देवा के सरेंडर की तैयारी। हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सली संगठन कमजोर, सुकमा में सुरक्षित कॉरिडोर तैयार।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Dec 02, 2025

CG News: बस्तर में नक्सलियों की सबसे खतरनाक PLGA बटालियन को बड़ा झटका लगने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका कमांडर बरसे देवा जल्द ही सरेंडर कर सकता है। बताया जा रहा है कि सुकमा इलाके में उसके लिए एक सेफ कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, ताकि वह बिना किसी खतरे के जंगल से बाहर निकल सके। अगर बरसे देवा सरेंडर कर देता है, तो यह सबसे ताकतवर नक्सली मिलिट्री बटालियन लगभग खत्म मानी जाएगी।

CG News: हिड़मा के मारे जाने के बाद संगठन बिखर रहा

18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक एनकाउंटर में टॉप नक्सली लीडर और सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा मारा गया। हिडमा की मौत ने बस्तर में नक्सली संगठन को बुरी तरह से तोड़ दिया है। हिडमा बस्तर में लोकल नेटवर्क को मेन माओवादी कमेटी से जोड़ने वाली कड़ी था। उसकी मौत ने पूरे स्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया है।

हिड़मा और बारसे देवा-दोनों एक ही गांव के

CG News: हिडमा और बरसे देवा दोनों सुकमा के पूर्वी गांव के रहने वाले हैं। करीब दो साल पहले, जब हिडमा को सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया, तो उसने बरसे देवा को PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया। उस समय देवा के साथ बड़ी संख्या में नक्सली थे। हालांकि, पुलिस के दबाव, लगातार एनकाउंटर और हिडमा की मौत के कारण उसकी बटालियन लगभग बिखर गई है।

02 Dec 2025 09:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: बस्तर में बड़ी हलचल! हिड़मा का सबसे भरोसेमंद साथी बारसे देवा सरेंडर करने को तैयार

