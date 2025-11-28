DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच भारत बंद का ऐलान! हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने की बड़ी घोषणा, देखें…

Bharat Bandh: DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने 'प्रवक्ता विकल्प' नाम से एक नया पैम्फलेट जारी किया है। इस पैम्फलेट में नक्सली संगठन का दावा है कि उनके टॉप लीडर देवजी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नक्सलियों का कहना है कि देवजी के साथ उसके करीब 50 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है।