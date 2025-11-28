DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच भारत बंद का ऐलान! हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने की बड़ी घोषणा, देखें…

30 नवंबर को भारत बंद का ऐलान (photo source- Patrika)
Bharat Bandh: DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने 'प्रवक्ता विकल्प' नाम से एक नया पैम्फलेट जारी किया है। इस पैम्फलेट में नक्सली संगठन का दावा है कि उनके टॉप लीडर देवजी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नक्सलियों का कहना है कि देवजी के साथ उसके करीब 50 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
पर्चे में नक्सली प्रवक्ता ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में 18-19 नवंबर को हुए एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने एनकाउंटर की कहानी बनाई, जबकि उनके खास कमांडर हिडमा (Hidma encounter latest) और 13 साथियों को पहले पकड़ा गया और फिर मार दिया गया। नक्सली संगठन ने मांग की है कि पुलिस देवजी और दूसरे गिरफ्तार साथियों को कोर्ट में पेश करे।
नक्सलियों ने 13 साथियों के कथित फर्जी एनकाउंटर के विरोध में 30 नवंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। (Bastar Naxal news) हालांकि बंद के दौरान अस्पताल, एंबुलेंस, दूध गाड़ियाँ, इन सेवाओं को छूट देने की बात कही गई है। नक्सलियों ने अपने पर्चे में दावा किया है कि कोसा दादा और राजू दादा की भी हत्या हुई, जिसे मुठभेड़ बताया गया था, जबकि वे इसे झूठा बता रहे हैं। (Naxal bandh call 2025)
Bharat Bandh: इस बीच, बस्तर रेंज के IG सुंदरराज पी. ने फिर से माओवादियों से हिंसा छोड़कर हथियार डालने की अपील की है। उनका कहना है कि नक्सलियों के पास अब सिर्फ़ एक ही रास्ता बचा है: मुख्यधारा में लौटें और सरेंडर करें, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार दबाव बना रहे हैं और नक्सली गतिविधियां तेज़ी से कमज़ोर हो रही हैं।
