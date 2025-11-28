Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच भारत बंद का ऐलान! हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने की बड़ी घोषणा, देखें…

Bharat Bandh: बस्तर में नक्सलियों ने नया पर्चा जारी कर देवजी की गिरफ्तारी और हिड़मा समेत 13 साथियों की फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया। 30 नवंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 28, 2025

30 नवंबर को भारत बंद का ऐलान (photo source- Patrika)

30 नवंबर को भारत बंद का ऐलान (photo source- Patrika)

Bharat Bandh: DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने 'प्रवक्ता विकल्प' नाम से एक नया पैम्फलेट जारी किया है। इस पैम्फलेट में नक्सली संगठन का दावा है कि उनके टॉप लीडर देवजी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नक्सलियों का कहना है कि देवजी के साथ उसके करीब 50 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

Bharat Bandh: नक्सलियों का आरोप: आंध्र प्रदेश में फर्जी मुठभेड़

पर्चे में नक्सली प्रवक्ता ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में 18-19 नवंबर को हुए एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने एनकाउंटर की कहानी बनाई, जबकि उनके खास कमांडर हिडमा (Hidma encounter latest) और 13 साथियों को पहले पकड़ा गया और फिर मार दिया गया। नक्सली संगठन ने मांग की है कि पुलिस देवजी और दूसरे गिरफ्तार साथियों को कोर्ट में पेश करे।

30 नवंबर को भारत बंद

नक्सलियों ने 13 साथियों के कथित फर्जी एनकाउंटर के विरोध में 30 नवंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। (Bastar Naxal news) हालांकि बंद के दौरान अस्पताल, एंबुलेंस, दूध गाड़ियाँ, इन सेवाओं को छूट देने की बात कही गई है। नक्सलियों ने अपने पर्चे में दावा किया है कि कोसा दादा और राजू दादा की भी हत्या हुई, जिसे मुठभेड़ बताया गया था, जबकि वे इसे झूठा बता रहे हैं। (Naxal bandh call 2025)

IG सुंदरराज पी की अपील

Bharat Bandh: इस बीच, बस्तर रेंज के IG सुंदरराज पी. ने फिर से माओवादियों से हिंसा छोड़कर हथियार डालने की अपील की है। उनका कहना है कि नक्सलियों के पास अब सिर्फ़ एक ही रास्ता बचा है: मुख्यधारा में लौटें और सरेंडर करें, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार दबाव बना रहे हैं और नक्सली गतिविधियां तेज़ी से कमज़ोर हो रही हैं।

ये भी पढ़ें

CG Naxal Encounter: 76 घंटे बाद गृहग्राम पंहुचा हिडमा और उसकी पत्नी का शव, ग्रामीणों की उमड़ी भीड़, पुलिस पर लगा यह आरोप
सुकमा
CG Naxal Encounter: 76 घंटे बाद गृहग्राम पंहुचा हिडमा और उसकी पत्नि का शव, ग्रामीणों की उमड़ी भीड़, पुलिस पर लगा यह आरोप

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 03:18 pm

Published on:

28 Nov 2025 03:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / DGP-IG कॉन्फ्रेंस के बीच भारत बंद का ऐलान! हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने की बड़ी घोषणा, देखें…

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 2, 9 और 16 दिसंबर को पैसेंजर ट्रेन कैंसिल, निकलने से पहले देख लें लिस्ट

पैसेंजर ट्रेन कैंसिल (photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर से रायपुर की दूरी होगी कम! जगदलपुर-रावघाट रेललाइन पर तेज़ी से शुरू हुआ सीमांकन

जगदलपुर–रावघाट रेललाइन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

खाना बनाते वक्त लगी भीषण आग! एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, हालत गंभीर

खाना बनाते वक्त घर में लगी आग (photo source- Patrika)
जगदलपुर

जगदलपुर में जमीन के नए रेट जारी, गाइडलाइन दरों में 100% तक बढ़ोतरी, आम लोगों पर बड़ा बोझ

जगदलपुर में जमीन के नए रेट जारी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Naxal Surrender: 28 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 89 लाख का था इनाम, इधर सोनू को धमकी

CG Naxal Surrender: 28 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 89 लाख का था इनाम, इधर सोनू को धमकी
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.