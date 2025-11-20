CG Naxal Encounter: 76 घंटे बाद गृहग्राम पंहुचा हिडमा और उसकी पत्नी का शव, ग्रामीणों की उमड़ी भीड़, पुलिस पर लगा यह आरोप

बताया जा रहा हैं कि गांव के सरपंच और परिजन गए हिड़मा और पत्नी का शव लेने आंध्र प्रदेश गए थे। मौत के 76 घंटे बाद नक्सली दम्पत्ति का शव गृहग्राम पंहुचा है। इसके बाद में गांव में ग्रामीणों की बी भीड़ जमा हो गई है। हिडमा का बड़ा भाई मुए गया था शव लाने गए थे। गांव में बढ़ती भीड़ देखकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। फ़ोर्स ने पूरे गांव को घेर लिया है तीन किलोमीटर के रेडियस में जवानों की तैनाती की गई है | पुलिस को शक है कि भेष बदलकर कुछ नक्सली अन्तेष्ठी में शामिल हो सकते है।