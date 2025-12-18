National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को मिली राहत, भाजपा कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों का भारी विरोध प्रदर्शन

कांग्रेसियों का भारी विरोध प्रदर्शन (Photo Video SS)N
National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एफआईआर के रद्द होने के बाद देश भर सहित सुकमा जिले में भी सियासी पारा चढ़ गया है। इस फैसले को ‘सत्य की जीत’ बताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा ने आज कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश लखमा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय भाजपा कार्यालय का घेराव किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामला लंबे समय से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर चर्चा में था। ईडी ने इस मामले में 988 करोड़ रुपये की कथित अपराध की आय का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। कांग्रेस नेताओं का शुरू से ही यह आरोप रहा है कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है।
विरोध प्रदर्शन की संवेदनशीलता को देखते हुए सुकमा पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। भाजपा कार्यालय के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति या अनहोनी घटना को टाला जा सके। कांग्रेस के इस उग्र प्रदर्शन ने जिले में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं।
