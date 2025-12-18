National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को मिली राहत, भाजपा कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों का भारी विरोध प्रदर्शन

गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामला लंबे समय से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर चर्चा में था। ईडी ने इस मामले में 988 करोड़ रुपये की कथित अपराध की आय का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। कांग्रेस नेताओं का शुरू से ही यह आरोप रहा है कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है।