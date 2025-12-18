18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को मिली राहत, भाजपा कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों का भारी विरोध प्रदर्शन

National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामला लंबे समय से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर चर्चा में था। ईडी ने इस मामले में 988 करोड़ रुपये की कथित अपराध की आय का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था।

less than 1 minute read
Google source verification

सुकमा

image

Love Sonkar

Dec 18, 2025

National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को मिली राहत, भाजपा कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों का भारी विरोध प्रदर्शन

कांग्रेसियों का भारी विरोध प्रदर्शन (Photo Video SS)N

National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एफआईआर के रद्द होने के बाद देश भर सहित सुकमा जिले में भी सियासी पारा चढ़ गया है। इस फैसले को ‘सत्य की जीत’ बताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा ने आज कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश लखमा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय भाजपा कार्यालय का घेराव किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामला लंबे समय से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर चर्चा में था। ईडी ने इस मामले में 988 करोड़ रुपये की कथित अपराध की आय का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। कांग्रेस नेताओं का शुरू से ही यह आरोप रहा है कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है।

पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद

विरोध प्रदर्शन की संवेदनशीलता को देखते हुए सुकमा पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। भाजपा कार्यालय के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति या अनहोनी घटना को टाला जा सके। कांग्रेस के इस उग्र प्रदर्शन ने जिले में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 07:30 pm

Published on:

18 Dec 2025 07:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को मिली राहत, भाजपा कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों का भारी विरोध प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxal Encounter In Sukma: लाल आतंक पर एक और बड़ा वार, 3 नक्सली ढेर

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
सुकमा

17 दिसंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, 300 पदों पर होगी भर्ती

प्लेसमेंट कैंप (photo source- Patrika)
सुकमा

दरभा डिवीजन में 10 नक्सली सरेंडर

CG Naxal Surrender: सुकमा में बड़ी सफलता... 33 लाख के इनामी 10 माओवादी सरेंडर, AK-47 सहित हथियार जमा(photo-patrika)
सुकमा

मारेडमिल्ली घाट में दर्दनाक बस हादसा: 8 लोगों की मौत, कई घायल

भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुकमा

रोजगार का सुनहरा अवसर, 300 पदों पर होगी बंपर भर्ती

CG Job Alert: 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 300 पदों पर होगी बंपर भर्ती
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.