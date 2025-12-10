CG Job Alert: 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 300 पदों पर होगी बंपर भर्ती

आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित है। इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, उनकी छायाप्रतियां, आधार कार्ड, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, तथा पासपोर्ट आकार के फोटो सहित निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कैंप में भागीदारी पूरी तरह निशुल्क है। इच्छुक अभ्यर्थी इस अवसर का लाभ उठाकर निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए प्लेसमेंट कैंप में अधिकाधिक संख्या में शामिल हो सकते है।