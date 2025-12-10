10 दिसंबर 2025,

सुकमा

CG Job Alert: 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 300 पदों पर होगी बंपर भर्ती

CG Job Alert: एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 17 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है। यह कैंप आईटीआई सुकमा परिसर में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक आयोजित होगा।

सुकमा

image

Love Sonkar

Dec 10, 2025

CG Job Alert: 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 300 पदों पर होगी बंपर भर्ती

CG Job Alert: सुकमा में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर हैं। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सुकमा द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 17 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है। यह कैंप आईटीआई सुकमा परिसर में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक आयोजित होगा।

300 पदों पर भर्ती

प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी योकोहमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एटीसी टायर्स), दहेज इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुजरात द्वारा मशीन ऑपरेटर के 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दहेज, गुजरात में की जाएगी। जिला सुकमा सहित अन्य जिलों के 10वीं, 12वीं, स्नातक (बीए, बी कॉम , बीएससी), डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आईटीआई उत्तीर्ण महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित है। इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, उनकी छायाप्रतियां, आधार कार्ड, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, तथा पासपोर्ट आकार के फोटो सहित निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कैंप में भागीदारी पूरी तरह निशुल्क है। इच्छुक अभ्यर्थी इस अवसर का लाभ उठाकर निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए प्लेसमेंट कैंप में अधिकाधिक संख्या में शामिल हो सकते है।

Published on:

10 Dec 2025 02:09 pm

CG Job Alert: 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 300 पदों पर होगी बंपर भर्ती

