Collector Visit Sukma: आजादी के बाद पहली बार पोरो-परिया पहुंचे कलेक्टर, जानी योजनाओं की जमीनी हकीकत

Collector Visit Sukma: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में सुकमा जिले के अत्यंत दूरस्थ क्षेत्र पोरो-परिया में आजादी के बाद पहली बार कलेक्टर अमित कुमार पहुंचे। उनके साथ जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर भी मौजूद रहे। अधिकारियों की टीम ने गांवों का दौरा कर बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया।