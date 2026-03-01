बड़ी खुशखबरी: CM साय के नेतृत्व में सुकमा को मिली नई रफ्तार, चित्तलनार तक प्रतिदिन बस सेवा शुरू

कलेक्टर अमित कुमार के कुशल मार्गदर्शन में शुरू हुई यह बस सेवा जिले की 10वीं बस है। यह बस विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी जहां अब तक सार्वजनिक परिवहन का अभाव था। इस बस के संचालन से झापरा, बुड़दी, कस्तूरी, तालनार, पुसपाल, सौतनार और चित्तलनार गांवों के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा 9 रूटों जगदलपुर से कोंटा-2 बस, सुकमा से बड़ेसेट्टी, पुसपाल से छिंदगढ़, गादीरास से ओलेर, दोरनापाल से कात्तापल्ली, मरईगुड़ा से सुकमा और सुकमा से मरईगुड़ा तक मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के अंतर्गत बस चलाई जा रही है।