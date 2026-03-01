2 मार्च 2026,

सोमवार

सुकमा

बड़ी खुशखबरी: CM साय के नेतृत्व में सुकमा को मिली नई रफ्तार, चित्तलनार तक प्रतिदिन बस सेवा शुरू

Sukma News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप, बस्तर के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के संकल्प की दिशा में प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

2 min read
Google source verification

सुकमा

image

Khyati Parihar

Mar 02, 2026

सुकमा से चित्तलनार तक प्रतिदिन चलेगी बस (फोटो सोर्स- Unsplash)

सुकमा से चित्तलनार तक प्रतिदिन चलेगी बस (फोटो सोर्स- Unsplash)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप, बस्तर के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के संकल्प की दिशा में प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। जिला प्रशासन सुकमा द्वारा “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना“ के तहत आज सुकमा से चित्तलनार मार्ग पर नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया।

सुकमा में कनेक्टिविटी का विस्तार

कलेक्टर अमित कुमार के कुशल मार्गदर्शन में शुरू हुई यह बस सेवा जिले की 10वीं बस है। यह बस विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी जहां अब तक सार्वजनिक परिवहन का अभाव था। इस बस के संचालन से झापरा, बुड़दी, कस्तूरी, तालनार, पुसपाल, सौतनार और चित्तलनार गांवों के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा 9 रूटों जगदलपुर से कोंटा-2 बस, सुकमा से बड़ेसेट्टी, पुसपाल से छिंदगढ़, गादीरास से ओलेर, दोरनापाल से कात्तापल्ली, मरईगुड़ा से सुकमा और सुकमा से मरईगुड़ा तक मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के अंतर्गत बस चलाई जा रही है।

जनप्रतिनिधियों ने दिखाई हरी झंडी

इस ऐतिहासिक अवसर पर वरिष्ठ जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे, विश्वराज चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष हूँगाराम मरकाम और उपाध्यक्ष भुनेश्वरी यादव सहित भाजपा नेताओं ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे ने कहा कि यह बस सेवा सुदूर वनांचल के ग्रामीणों के लिए केवल एक वाहन नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय से जुड़ने और विकास के अवसरों तक पहुँचने का एक सेतु है।

कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के माध्यम से सुकमा के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों तक जिला मुख्यालय से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित हुआ है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को एक नया आयाम मिला है। इस योजना के तहत जिले में अब कुल 10 बसें विभिन्न ग्रामीण रूटों पर संचालित हैं, जो न केवल परिवहन नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं बल्कि ग्रामीणों को निजी साधनों की मजबूरी और भारी-भरकम किराए से मुक्ति भी दिला रही हैं।

प्रशासनिक संवेदनशीलता की मिसाल

यह पहल सुकमा जिले के उन अंदरूनी नक्सल प्रभावित इलाकों को राहत प्रदान करेगी जहां भौगोलिक विषमताओं के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब छात्र, किसान और मरीज आसानी से जिला मुख्यालय पहुंच सकेंगे। प्रशासन का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की योजनाएँ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही हैं।

Published on:

02 Mar 2026 07:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / बड़ी खुशखबरी: CM साय के नेतृत्व में सुकमा को मिली नई रफ्तार, चित्तलनार तक प्रतिदिन बस सेवा शुरू

सुकमा

छत्तीसगढ़

