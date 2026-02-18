CG News: नक्सल मुक्त अभियान, 22 नक्सलियों ने किया आत्म समर्पण

CG News: सुकमा जिले में नक्सल मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को 22 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। एएसपी नक्सल ऑप्स रोहित शाह ने बताया कि 1 महिला सहित 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की राशि सहायता राशि प्रदान की गई।
समर्पण करने वालों में मिलिशिया कमांडर गोंचे, मिलिशिया सदस्य बण्डी, मिलिशिया सदस्य माड़वी हांदा, मिलिशिया सदस्य हिडमा, मड़कम रामा, मड़कम बुधरा, मड़कम सोमड़ा, मड़कम चैतु, माड़वी हुंगा, लक्ष्मी मुचाकी, गोंचे, माड़वी दूला, कुंजाम केसा, वेको विज्जा, वेको हड़मा, मुचाकी सुक्का, माड़वी जोगा, मड़कम पाण्डू, नुप्पो देवा, भोगाम दसरू, सलवम लखमा, जगत है।
