CG News: नक्सल मुक्त अभियान, 22 नक्सलियों ने किया आत्म समर्पण

CG News: सुकमा जिले में नक्सल मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को 22 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। एएसपी नक्सल ऑप्स रोहित शाह ने बताया कि 1 महिला सहित 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की राशि सहायता राशि प्रदान की गई।