CG Surrender News: माओवादी संगठन को बड़ा झटका! महिला समेत 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर

गोंचे हुंगा – जीआरडी मिलिशिया कमांडर

मड़कम बंडी – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

माड़वी हांडा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

मड़कम नंदा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

मड़कम रामा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

मड़कम सोमड़ा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

मिडियाम आयता – आरपीसी जंगल कमेटी अध्यक्ष

मड़कम चैतू – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

माड़वी हूंगा– आरपीसी मिलिशिया सदस्य

लक्ष्मी मुचाकी – केएएमएस सदस्या

गोंचे उर्फ मड़कम हुंगा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

माड़वी दूला – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

कुंजाम केसा – आरपीसी कृषि कमेटी अध्यक्ष

वेको विज्जा – पंचायत मिलिशिया सदस्य

वेको हड़मा – पंचायत मिलिशिया सदस्य

मुचाकी सुक्का – जनताना सरकार उपाध्यक्ष

माड़वी जोगा – आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य

मड़कम पांडू – आरपीसी डीएकेएमएस उपाध्यक्ष

नुप्पो देवा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

भोगाम दसरू उर्फ सोना – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

सलवम लखमा – आरपीसी मिलिशिया सदस्य

जगत उर्फ मुचाकी भीमा – आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य