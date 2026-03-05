Sukma News: होली मनाने के बाद नदी में डूबे तीन दोस्त, बैंक कैशियर की मौत

Sukma News: सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। होली का त्योहार मनाने के बाद सबरी नदी में नहाने गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के तीन कर्मचारी गहरे पानी की चपेट में आ गए। इस हादसे में बैंक के कैशियर की डूबने से मौत हो गई, जबकि बैंक मैनेजर सहित दो अन्य कर्मचारियों को ग्रामीणों और पुलिस की तत्परता से सुरक्षित बचा लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, कोंटा स्थित एसबीआई शाखा में पदस्थ कर्मचारी होली खेलने के बाद दोपहर को आसीरगुडा के पास सबरी नदी में नहाने गए थे। नहाने के दौरान तीनों गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और पानी के तेज बहाव में डूबने लगे। शोर सुनकर नदी किनारे मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए कूदे और दो लोगों को बचा लिया।
वहां मौजूद ग्रामीणों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दो कर्मचारियों जिनमें बैंक मैनेजर भी शामिल हैं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि, बैंक में कैशियर के पद पर पदस्थ साईनाथ गहरे पानी में लापता हो गए.घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुँची। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद साईनाथ का शव बरामद किया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
