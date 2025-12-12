CG Naxal Surrender: सुकमा में बड़ी सफलता… 33 लाख के इनामी 10 माओवादी सरेंडर, AK-47 सहित हथियार जमा

सरेंडर कार्यक्रम में IG बस्तर पी. सुंदरराज, CRPF DIG आनंद सिंह राजपुरोहित, सुकमा SP किरण चव्हाण और कलेक्टर देवेश ध्रुव मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ते विश्वास और सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत होने से सरेंडर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन ने सरेंडर करने वाले सभी माओवादियों को सुरक्षा प्रदान करने और पुनर्वास प्रक्रिया के तहत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।