SDM की टीम की बड़ी कार्रवाई! 350 क्विंटल अवैध धान जब्त, एक घर सील, 4 पर केस दर्ज

धान खरीदी केंद्र के पीछे अवैध भंडारण पर चार अलग-अलग मामलों में छापेमारी कर टीम ने भारी मात्रा में धान जप्त किया। कार्रवाई के दौरान कोचिया व्यापारी लक्ष्मीनाथ के कब्जे से 50 क्विंटल और व्यापारी अभिषेक गुप्ता से 280 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। वहीं कृषक गंगाराम से व्यापारी से खरीदे गए 20.4 क्विंटल गैर-कानूनी धान की जब्ती की गई। इसके अलावा ग्रामीण तिर्ति चक्रधारी के बंद घर में अवैध भंडारण पाए जाने पर घर को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया।