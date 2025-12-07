7 दिसंबर 2025,

रविवार

सुकमा

SDM की टीम की बड़ी कार्रवाई! 350 क्विंटल अवैध धान जब्त, एक घर सील, 4 पर केस दर्ज

Illegal paddy seized: SDM नेतृत्व वाली संयुक्त टीम ने 350 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। एक घर सील, 4 मामलों में कार्रवाई। प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई।

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 07, 2025

350 क्विंटल अवैध धान जब्त (photo source- Patrika)

350 क्विंटल अवैध धान जब्त (photo source- Patrika)

Illegal paddy seized: सुकमा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने जिला प्रशासन ने अवैध कारोबार पर सख्ती बढ़ा दी है। अवैध धान भंडारण और गड़बड़ी रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) छिंदगढ़ प्रताप विजय खेस के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने पुसपाल में बड़ी कार्रवाई की।

Illegal paddy seized: 280 क्विंटल अवैध धान जब्त

धान खरीदी केंद्र के पीछे अवैध भंडारण पर चार अलग-अलग मामलों में छापेमारी कर टीम ने भारी मात्रा में धान जप्त किया। कार्रवाई के दौरान कोचिया व्यापारी लक्ष्मीनाथ के कब्जे से 50 क्विंटल और व्यापारी अभिषेक गुप्ता से 280 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। वहीं कृषक गंगाराम से व्यापारी से खरीदे गए 20.4 क्विंटल गैर-कानूनी धान की जब्ती की गई। इसके अलावा ग्रामीण तिर्ति चक्रधारी के बंद घर में अवैध भंडारण पाए जाने पर घर को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया।

ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

Illegal paddy seized: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों और खरीदी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस संयुक्त कार्रवाई में फ़ूड इंस्पेक्टर विक्रांत नायडू, आकाश भूतड़ा, टीआई आनंद टोप्पो, आरआई त्रिनाथ नाग मौजूद रहे।

Updated on:

07 Dec 2025 11:45 am

Published on:

07 Dec 2025 11:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / SDM की टीम की बड़ी कार्रवाई! 350 क्विंटल अवैध धान जब्त, एक घर सील, 4 पर केस दर्ज

Patrika Site Logo

