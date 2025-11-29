धान फसल में रहस्यमयी आग! 80 क्विंटल धान जलने से गांव में मचा हड़कंप, दहशत में किसान

घटना के बाद किसान बहुत दुखी है। उसकी मेहनत से उगाई पूरी फसल पल भर में जल गई। गांव वालों ने आग देखी और उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ज़्यादातर धान जल चुका था। किसानों ने मांग की है कि प्रशासन प्रभावित किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत मुआवज़ा दे। पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मामले की जानकारी दे दी गई है।