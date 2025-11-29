धान फसल में रहस्यमयी आग! 80 क्विंटल धान जलने से गांव में मचा हड़कंप, दहशत में किसान

धान फसल में रहस्यमयी आग (photo source- Patrika)
Paddy Crop Fire: कुरुद डेवलपमेंट ब्लॉक के बगदेही गांव में कुछ अनजान लोगों ने एक किसान की धान की फसल में आग लगा दी। किसान ने अपनी करीब 4 एकड़ फसल काटकर खेत में ढेर लगाकर रखी थी। देर रात अचानक लगी आग में करीब 80 क्विंटल धान जलकर खाक हो गया।
घटना के बाद किसान बहुत दुखी है। उसकी मेहनत से उगाई पूरी फसल पल भर में जल गई। गांव वालों ने आग देखी और उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ज़्यादातर धान जल चुका था। किसानों ने मांग की है कि प्रशासन प्रभावित किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत मुआवज़ा दे। पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मामले की जानकारी दे दी गई है।
खेत में आगजनी की यह दूसरी घटना है। कुछ दिन पूर्व ही बगदेही में एक किसान के धान में इसी तरह आग लगा दी गई थी, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ था। ग्रामीणों ने शंका जाहिर करते हुए बताया कि द्वेषपूर्ण भावना से अज्ञात लोगों द्वारा धान खरही में आग लगाई गई है।
Paddy Crop Fire: मौके पर पहुंची पुलिस टीम को बताया गया कि घटना में किसान सुधीर साहू 75 डिसमिल, गिरधर साहू 75 डिसमिल, कृष्णा साहू 70 डिसमिल और परदेशी साहू के 1 एकड़ की फसल जली है, इसके दोषियों पर कार्रवाई और क्षतिपूर्ति की मांग प्रशासन से की गई है।
