New Year Celebration: कम पैसों में फुल मजा… नए साल पर छत्तीसगढ़ के ‘मिनी गोवा’ का करें दीदार, नजारें देख नहीं होगा वापस आने का मन

रायपुर और धमतरी के बीच स्थित गंगरेल बांध आज छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शुमार है। नीला साफ पानी, चारों ओर फैली पहाड़ियां और शांत वातावरण के कारण पर्यटक इसे ‘मिनी गोवा’ के नाम से पहचानने लगे हैं। महानदी पर बने इस बांध का निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था। 32 टीएमसी क्षमता वाला यह बांध जब लबालब भर जाता है और इसके 14 गेट खोले जाते हैं, तो पानी का नजारा सैलानियों को रोमांच से भर देता है। बांध के पूर्व दिशा में फैली हरी-भरी पहाड़ियां इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।