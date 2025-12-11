11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

65 अधिकारी-कर्मचारियों पर एक्शन… इस मामले में कलेक्टर ने जारी किया नोटिस, मची खलबली

CG News: धमतरी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के 65 अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। समय से दफ्तर नहीं पहुंचने वाले अफसरों को नोटिस जारी हुआ है...

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Chandu Nirmalkar

Dec 11, 2025

dhamtari collector news

CG News: लंबे समय बाद कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की ऑफिस आने और जाने की जांच हो रही है। कलेक्टर के निर्देश पर एक गार्ड कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के आने की एंट्री कर रही थी। ( CG News) इस जांच में 65 कर्मचारी ऐसे मिले जो अपने काम पर काफी लेट पहुुंचे। इन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

CG News: कार्रवाई की चेतावनी

संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। टीएल बैठक में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने फिर से सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय उपस्थिति को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। 65 कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे। इन्हें नोटिस जारी किया गया है।

विभागों में भी बायोमेट्रिक व्यवस्था के निर्देश

भविष्य में यदि लगातार देर से आफिस आने वालों पर वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कंपोजिट बिल्डिंग, जिला पंचायत सहित अन्य विभागों में भी बायोमेट्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने विभागवार ई-आफिस प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी पत्राचार नस्तियां एवं रूटीन फाईलें केवल ई-आफिस के माध्यम से ही भेजी जाए। उन्होंने ई-ऑफिस का पालन न करने वाले विभागों पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे सभी के लिए अनिवार्य बताया।

तकनीक आधारित कार्यप्रणाली शासन की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाती है, इसलिए सभी विभाग इसे पूर्ण रूप से अपनाएं। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कार्यालयों में समय पर उपस्थिति को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने चेकपोस्टों पर निगरानी बढ़ाने, अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने और टोकन व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी रखने के निर्देश दिए।

सोमवार-गुरुवार आफिस-डे का भी पालन नहीं

सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने को लेकर प्रदेश सरकार ने भी पूर्व में ही निर्देश जारी कर दिया था। धमतरी जिले में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने दो महीने पूर्व ही सोमवार और गुरूवार को आफिस-डे घोषित किया है। इन दोनों दिवस जिला स्तर के अधिकारियों को अपने चेंबर में ही फरियादियों की समस्याएं सुननी है। अनेक जिला स्तर के अधिकारी इसका भी पालन नहीं कर रहे। कलेक्ट्रेट सहित कंपोजिट बिल्डिंग, जिला पंचायत, आरईएस कार्यालय में आफिस-डे के दिन अधिकारियों के नहीं मिलने की शिकायतें निरंतर आ रही है। वहीं शनिवार छुट्टी को लेकर अनेक अधिकारी विजिट का बहाना कर लंबी छुट्टी में जा रहे। पूर्व में इस तरह की समस्या सामने भी आ चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 01:54 pm

Published on:

11 Dec 2025 01:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / 65 अधिकारी-कर्मचारियों पर एक्शन… इस मामले में कलेक्टर ने जारी किया नोटिस, मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ठंड का कहर… भगवान को पिला रहे हल्दी वाला गर्म दूध! पहनाए विशेष प्रकार के गर्म कपड़े

CG cold wave, CG News
धमतरी

Dhamtari News: 5 लोगों ने मिलकर युवक को मारा चाकू, घर के सामने गाली- गलौज करने से किया था मना

Dhamtari News: 5 लोगों ने मिलकर युवक को मारा चाकू, घर के सामने गाली- गलौज करने से किया था मना
धमतरी

CG Road Accident: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, शिक्षक की दर्दनाक मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल

CG Road Accident: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, शिक्षक की दर्दनाक मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल
धमतरी

CG News: राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर! 58 हजार से अधिक के नाम ब्लॉक, नहीं मिलेगा लाभ, जानें वजह

राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर (photo-patrika)
धमतरी

जमीन कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन! नई गाइडलाइन के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध, जानें क्या है मांग?

जमीन कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन! नई गाइडलाइन के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध, जानें क्या है मांग?(photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.