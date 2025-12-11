65 अधिकारी-कर्मचारियों पर एक्शन… इस मामले में कलेक्टर ने जारी किया नोटिस, मची खलबली

सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने को लेकर प्रदेश सरकार ने भी पूर्व में ही निर्देश जारी कर दिया था। धमतरी जिले में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने दो महीने पूर्व ही सोमवार और गुरूवार को आफिस-डे घोषित किया है। इन दोनों दिवस जिला स्तर के अधिकारियों को अपने चेंबर में ही फरियादियों की समस्याएं सुननी है। अनेक जिला स्तर के अधिकारी इसका भी पालन नहीं कर रहे। कलेक्ट्रेट सहित कंपोजिट बिल्डिंग, जिला पंचायत, आरईएस कार्यालय में आफिस-डे के दिन अधिकारियों के नहीं मिलने की शिकायतें निरंतर आ रही है। वहीं शनिवार छुट्टी को लेकर अनेक अधिकारी विजिट का बहाना कर लंबी छुट्टी में जा रहे। पूर्व में इस तरह की समस्या सामने भी आ चुकी है।