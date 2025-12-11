65 अधिकारी-कर्मचारियों पर एक्शन… इस मामले में कलेक्टर ने जारी किया नोटिस, मची खलबली

CG News: लंबे समय बाद कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की ऑफिस आने और जाने की जांच हो रही है। कलेक्टर के निर्देश पर एक गार्ड कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के आने की एंट्री कर रही थी। ( CG News) इस जांच में 65 कर्मचारी ऐसे मिले जो अपने काम पर काफी लेट पहुुंचे। इन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। टीएल बैठक में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने फिर से सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय उपस्थिति को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। 65 कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे। इन्हें नोटिस जारी किया गया है।
भविष्य में यदि लगातार देर से आफिस आने वालों पर वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कंपोजिट बिल्डिंग, जिला पंचायत सहित अन्य विभागों में भी बायोमेट्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने विभागवार ई-आफिस प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी पत्राचार नस्तियां एवं रूटीन फाईलें केवल ई-आफिस के माध्यम से ही भेजी जाए। उन्होंने ई-ऑफिस का पालन न करने वाले विभागों पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे सभी के लिए अनिवार्य बताया।
तकनीक आधारित कार्यप्रणाली शासन की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाती है, इसलिए सभी विभाग इसे पूर्ण रूप से अपनाएं। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कार्यालयों में समय पर उपस्थिति को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने चेकपोस्टों पर निगरानी बढ़ाने, अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने और टोकन व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी रखने के निर्देश दिए।
सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने को लेकर प्रदेश सरकार ने भी पूर्व में ही निर्देश जारी कर दिया था। धमतरी जिले में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने दो महीने पूर्व ही सोमवार और गुरूवार को आफिस-डे घोषित किया है। इन दोनों दिवस जिला स्तर के अधिकारियों को अपने चेंबर में ही फरियादियों की समस्याएं सुननी है। अनेक जिला स्तर के अधिकारी इसका भी पालन नहीं कर रहे। कलेक्ट्रेट सहित कंपोजिट बिल्डिंग, जिला पंचायत, आरईएस कार्यालय में आफिस-डे के दिन अधिकारियों के नहीं मिलने की शिकायतें निरंतर आ रही है। वहीं शनिवार छुट्टी को लेकर अनेक अधिकारी विजिट का बहाना कर लंबी छुट्टी में जा रहे। पूर्व में इस तरह की समस्या सामने भी आ चुकी है।
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग