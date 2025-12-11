11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

धमतरी

Fraud News: सावधान! नागा साधु बनकर दुकानों में घुस रहे लूटेरे, व्यापारी संघ ने दी बड़ी चेतावनी

Fraud Case: धमतरी में साधु के भेष में दो संदिग्ध लोग दुकानों से जबरदस्ती सामान लेते पकड़े गए। व्यापारी संघ ने WhatsApp के जरिए सभी व्यापारियों को सतर्क रहने की अपील की है।

धमतरी

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 11, 2025

साधु के वेश में घूम रहा लूट गैंग (photo source- Patrika)

Fraud News: धमतरी इलाके में, नागा साधुओं (हिंदू संन्यासियों) के भेष में दो संदिग्ध लोग दुकानों के आसपास घूमते देखे गए हैं और उन्होंने जबरदस्ती सामान लेने की घटनाओं को अंजाम दिया है। शहर के व्यापारी संघ ने एक WhatsApp ग्रुप मैसेज के ज़रिए सभी व्यापारियों से सतर्क रहने की अपील की है।

Fraud Case: जानें क्या है पूरा मामला…?

इस घटना की रिपोर्ट बिजनेसमैन आकाश जासूजा ने की। संदिग्ध साधु पहले महेश क्लॉथ स्टोर गया, लेकिन बिना कुछ लिए चला गया। फिर वह गोलबाजार में बालाजी ड्राई क्लीनर्स गया, जहाँ वह एक बुजुर्ग जोड़े के पास गया। उसने उन्हें 20 रुपये दिए, लेकिन फिर उनकी घड़ी और वॉलेट मांगने लगा।

दुकानदार राम भाई ने तुरंत दखल दिया और सामान वापस दिलवा दिया। इसके बाद, साधु विजय क्लॉथ हाउस में नाकाम रहा और फिर गंगा मैया कपड़े की दुकान से जबरदस्ती एक कंबल ले लिया। आखिर में, उसने आकाश जसूजा की दुकान से भी जबरदस्ती एक जींस ले ली।

Fraud Case: व्यापारी संगठन की सलाह

दुकान का गल्ला (सुरक्षित स्थान) हमेशा लॉक रखें।

संदिग्ध व्यक्ति से आंख से आंख संपर्क न करें, नहीं तो सम्मोहित होने का डर रहता है।

इनके हाथ से कोई भी वस्तु, प्रसाद या जल न लें।

ऐसा कोई व्यक्ति आए तो तुरंत व्यापारी संगठन को सूचित करें ताकि अन्य दुकानदारों को नुकसान से बचाया जा सके।

व्यापारी संगठन कैट द्वारा सतर्कता जारी की गई है। संगठन के अध्यक्ष कैलाश कुकरेजा ने सभी व्यापारी भाइयों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

धमतरी

छत्तीसगढ़

65 अधिकारी-कर्मचारियों पर एक्शन… इस मामले में कलेक्टर ने जारी किया नोटिस, मची खलबली

dhamtari collector news
धमतरी

ठंड का कहर… भगवान को पिला रहे हल्दी वाला गर्म दूध! पहनाए विशेष प्रकार के गर्म कपड़े

CG cold wave, CG News
धमतरी

Dhamtari News: 5 लोगों ने मिलकर युवक को मारा चाकू, घर के सामने गाली- गलौज करने से किया था मना

Dhamtari News: 5 लोगों ने मिलकर युवक को मारा चाकू, घर के सामने गाली- गलौज करने से किया था मना
धमतरी

CG Road Accident: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, शिक्षक की दर्दनाक मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल

CG Road Accident: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, शिक्षक की दर्दनाक मौत, तीन लोग गंभीर रूप से घायल
धमतरी

CG News: राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर! 58 हजार से अधिक के नाम ब्लॉक, नहीं मिलेगा लाभ, जानें वजह

राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर (photo-patrika)
धमतरी
