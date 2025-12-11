Fraud News: सावधान! नागा साधु बनकर दुकानों में घुस रहे लूटेरे, व्यापारी संघ ने दी बड़ी चेतावनी

Fraud News: धमतरी इलाके में, नागा साधुओं (हिंदू संन्यासियों) के भेष में दो संदिग्ध लोग दुकानों के आसपास घूमते देखे गए हैं और उन्होंने जबरदस्ती सामान लेने की घटनाओं को अंजाम दिया है। शहर के व्यापारी संघ ने एक WhatsApp ग्रुप मैसेज के ज़रिए सभी व्यापारियों से सतर्क रहने की अपील की है।