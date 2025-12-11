Fraud News: सावधान! नागा साधु बनकर दुकानों में घुस रहे लूटेरे, व्यापारी संघ ने दी बड़ी चेतावनी

साधु के वेश में घूम रहा लूट गैंग (photo source- Patrika)
Fraud News: धमतरी इलाके में, नागा साधुओं (हिंदू संन्यासियों) के भेष में दो संदिग्ध लोग दुकानों के आसपास घूमते देखे गए हैं और उन्होंने जबरदस्ती सामान लेने की घटनाओं को अंजाम दिया है। शहर के व्यापारी संघ ने एक WhatsApp ग्रुप मैसेज के ज़रिए सभी व्यापारियों से सतर्क रहने की अपील की है।
इस घटना की रिपोर्ट बिजनेसमैन आकाश जासूजा ने की। संदिग्ध साधु पहले महेश क्लॉथ स्टोर गया, लेकिन बिना कुछ लिए चला गया। फिर वह गोलबाजार में बालाजी ड्राई क्लीनर्स गया, जहाँ वह एक बुजुर्ग जोड़े के पास गया। उसने उन्हें 20 रुपये दिए, लेकिन फिर उनकी घड़ी और वॉलेट मांगने लगा।
दुकानदार राम भाई ने तुरंत दखल दिया और सामान वापस दिलवा दिया। इसके बाद, साधु विजय क्लॉथ हाउस में नाकाम रहा और फिर गंगा मैया कपड़े की दुकान से जबरदस्ती एक कंबल ले लिया। आखिर में, उसने आकाश जसूजा की दुकान से भी जबरदस्ती एक जींस ले ली।
दुकान का गल्ला (सुरक्षित स्थान) हमेशा लॉक रखें।
संदिग्ध व्यक्ति से आंख से आंख संपर्क न करें, नहीं तो सम्मोहित होने का डर रहता है।
इनके हाथ से कोई भी वस्तु, प्रसाद या जल न लें।
ऐसा कोई व्यक्ति आए तो तुरंत व्यापारी संगठन को सूचित करें ताकि अन्य दुकानदारों को नुकसान से बचाया जा सके।
व्यापारी संगठन कैट द्वारा सतर्कता जारी की गई है। संगठन के अध्यक्ष कैलाश कुकरेजा ने सभी व्यापारी भाइयों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है।
