5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG News: राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर! 58 हजार से अधिक के नाम ब्लॉक, नहीं मिलेगा लाभ, जानें वजह

CG News: दिसंबर महीने में ऐसे में 58,103 सदस्यों का नाम ब्लॉक किया गया है। राशन वितरण करने के दौरान प्रत्येक राशन कार्डधारियों की ई-केवायसी जांची जा रही है।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Dec 05, 2025

राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर (photo-patrika)

राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर (photo-patrika)

CG News: पांच बार समय देने के बाद अब ई-केवायसी नहीं कराने वाले राशनकार्ड हितग्राहियों को राशन नहीं दिया जा रहा है। दिसंबर महीने में ऐसे में 58,103 सदस्यों का नाम ब्लॉक किया गया है। राशन वितरण करने के दौरान प्रत्येक राशन कार्डधारियों की ई-केवायसी जांची जा रही है। राशन नहीं मिलने से ऐसे हितग्राहियों को मायूस होना पड़ रहा है।

धमतरी जिले में एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, निशक्तजन समेत अन्य कार्ड को मिलाकर 2 लाख 60 हजार 243 राशन कार्ड संचालित हैं। इनमें सदस्यों की संख्या 8 लाख 60 हजार 491 है। इमसें से 2 लाख 35 हजार 270 बीपीएल और 24973 एपीएल राशनकार्डधारी हैं। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वननेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी राशन कार्डधारी सदस्यों का आधार अपडेट कराकर अपना ई-केवायसी अनिवार्य रूप से अपडेट कराना है।

ई-केवायसी के लिए 30 जून अंतिम तिथि थी। इसे दो महीना और बढ़ाया गया था। अब दिसंबर महीने से ई-केवासयी नहीं कराने वाले सदस्यों का नाम ऑनलाइन ब्लाक किया जा रहा है। ऐसे हितग्राहियों को दिसंबर महीने का राशन नहीं दिया जा रहा है। इसमें 5 साल उम्र के 42 हजार बच्चों को छूट दी गई है। 5 साल के बाद आधार अपडेट कराकर इनका भी ई-केवायसी भी अपडेट कराने कहा गया है। जबकि 58103 लोग 5 साल से अधिक उम्र के हैं। 10 दिसंबर के बाद से ई-केवायसी नहीं कराने वाले सदस्यों का नाम हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खाद्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

दुकानों को सूची जारी

शासन से मिले निर्देश के बाद ई-केवायसी नहीं कराने वाले सदस्यों की सूची सभी राशन दुकान संचालकों को जारी कर दी गई है। राशन वितरण करने के पहले डेटा चेक किया जा रहा है, जिनका ई-केवायसी नहीं हुआ, उन्हें तत्काल अपडेट कराने कहा जा रहा है। अपडेट नहीं कराने पर राशन का वितरण नहीं कर रहे हैं।

मेरा ई-केवायसी एप से भी कर सकते हैं अपडेट

हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने के लिए मेरा ई-केवायसी नाम से एप लांच किया है। एंड्राइड मोबाइल के प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल नंबर और राशन कार्ड नंबर सब्मिट करने पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलता है। स्केनर खुलने पर यह चेहरे का स्केन करता है। पुन: ओटीपी डालने पर ई-केवायसी घर बैठे ही अपडेट हो रहा है।

ये भी पढ़ें

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC नहीं कराने वालों की मुश्किलें बढ़ीं, 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित
धमतरी
गैस कनेक्शन (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 11:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG News: राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर! 58 हजार से अधिक के नाम ब्लॉक, नहीं मिलेगा लाभ, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जमीन कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन! नई गाइडलाइन के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध, जानें क्या है मांग?

जमीन कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन! नई गाइडलाइन के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध, जानें क्या है मांग?(photo-patrika)
धमतरी

अगर आप भी Momos खाते है तो रहें सावधान! छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा लोग बीमार… स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी

अगर आप भी Momos खाते है तो रहें सावधान! छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा लोग बीमार... स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी(photo-patrika)
धमतरी

CG News: नरहरा जलप्रपात में डूबा रायपुर का युवक, 20 घंटे की तलाश के बाद लाश बरामद

CG News: नरहरा जलप्रपात में डूबा रायपुर का युवक, 20 घंटे की तलाश के बाद लाश बरामद
धमतरी

धान फसल में रहस्यमयी आग! 80 क्विंटल धान जलने से गांव में मचा हड़कंप, दहशत में किसान

धान फसल में रहस्यमयी आग (photo source- Patrika)
धमतरी

Chhattisgarh road accident: ससुराल से घर लौट रहे युवक की मौत, खड़े ट्रक से जा टकराया, इधर पांच बच्चे घायल

Chhattisgarh road accident: ससुराल से घर लौट रहे युवक की मौत, खड़े ट्रक से जा टकराया, इधर पांच बच्चे घायल
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.