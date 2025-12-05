CG News: राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर! 58 हजार से अधिक के नाम ब्लॉक, नहीं मिलेगा लाभ, जानें वजह

राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर (photo-patrika)
CG News: पांच बार समय देने के बाद अब ई-केवायसी नहीं कराने वाले राशनकार्ड हितग्राहियों को राशन नहीं दिया जा रहा है। दिसंबर महीने में ऐसे में 58,103 सदस्यों का नाम ब्लॉक किया गया है। राशन वितरण करने के दौरान प्रत्येक राशन कार्डधारियों की ई-केवायसी जांची जा रही है। राशन नहीं मिलने से ऐसे हितग्राहियों को मायूस होना पड़ रहा है।
धमतरी जिले में एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, निशक्तजन समेत अन्य कार्ड को मिलाकर 2 लाख 60 हजार 243 राशन कार्ड संचालित हैं। इनमें सदस्यों की संख्या 8 लाख 60 हजार 491 है। इमसें से 2 लाख 35 हजार 270 बीपीएल और 24973 एपीएल राशनकार्डधारी हैं। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वननेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी राशन कार्डधारी सदस्यों का आधार अपडेट कराकर अपना ई-केवायसी अनिवार्य रूप से अपडेट कराना है।
ई-केवायसी के लिए 30 जून अंतिम तिथि थी। इसे दो महीना और बढ़ाया गया था। अब दिसंबर महीने से ई-केवासयी नहीं कराने वाले सदस्यों का नाम ऑनलाइन ब्लाक किया जा रहा है। ऐसे हितग्राहियों को दिसंबर महीने का राशन नहीं दिया जा रहा है। इसमें 5 साल उम्र के 42 हजार बच्चों को छूट दी गई है। 5 साल के बाद आधार अपडेट कराकर इनका भी ई-केवायसी भी अपडेट कराने कहा गया है। जबकि 58103 लोग 5 साल से अधिक उम्र के हैं। 10 दिसंबर के बाद से ई-केवायसी नहीं कराने वाले सदस्यों का नाम हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खाद्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
शासन से मिले निर्देश के बाद ई-केवायसी नहीं कराने वाले सदस्यों की सूची सभी राशन दुकान संचालकों को जारी कर दी गई है। राशन वितरण करने के पहले डेटा चेक किया जा रहा है, जिनका ई-केवायसी नहीं हुआ, उन्हें तत्काल अपडेट कराने कहा जा रहा है। अपडेट नहीं कराने पर राशन का वितरण नहीं कर रहे हैं।
हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने के लिए मेरा ई-केवायसी नाम से एप लांच किया है। एंड्राइड मोबाइल के प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल नंबर और राशन कार्ड नंबर सब्मिट करने पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलता है। स्केनर खुलने पर यह चेहरे का स्केन करता है। पुन: ओटीपी डालने पर ई-केवायसी घर बैठे ही अपडेट हो रहा है।
