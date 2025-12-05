CG News: राशनकार्ड हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर! 58 हजार से अधिक के नाम ब्लॉक, नहीं मिलेगा लाभ, जानें वजह

ई-केवायसी के लिए 30 जून अंतिम तिथि थी। इसे दो महीना और बढ़ाया गया था। अब दिसंबर महीने से ई-केवासयी नहीं कराने वाले सदस्यों का नाम ऑनलाइन ब्लाक किया जा रहा है। ऐसे हितग्राहियों को दिसंबर महीने का राशन नहीं दिया जा रहा है। इसमें 5 साल उम्र के 42 हजार बच्चों को छूट दी गई है। 5 साल के बाद आधार अपडेट कराकर इनका भी ई-केवायसी भी अपडेट कराने कहा गया है। जबकि 58103 लोग 5 साल से अधिक उम्र के हैं। 10 दिसंबर के बाद से ई-केवायसी नहीं कराने वाले सदस्यों का नाम हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खाद्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।