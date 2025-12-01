CG News: नरहरा जलप्रपात में डूबा रायपुर का युवक, 20 घंटे की तलाश के बाद लाश बरामद

CG News: धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र स्थित नरहरा जलाशय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां रायपुर के कोटा इलाके का एक युवा पिकनिक मनाने दोस्तों के साथ यहां पहुंचा था लेकिन नहाते समय पैर फिसलने से 20 फीट गहरी खाई में गिर गया और पानी में समा गया। गहरे पानी में युवक के डूबने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया।