CG News: नरहरा जलप्रपात में डूबा रायपुर का युवक, 20 घंटे की तलाश के बाद लाश बरामद

नरहरा जलप्रपात में डूबा रायपुर का युवक (Photo Patrika)
CG News: धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र स्थित नरहरा जलाशय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां रायपुर के कोटा इलाके का एक युवा पिकनिक मनाने दोस्तों के साथ यहां पहुंचा था लेकिन नहाते समय पैर फिसलने से 20 फीट गहरी खाई में गिर गया और पानी में समा गया। गहरे पानी में युवक के डूबने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया।
पुलिस और गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया लेकिन अंधेरा बढ़ने के कारण रात को सर्च रोकना पड़ा। आज सोमवार सुबह फिर बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया और करीब 20 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद कर लिया गया। घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है।
रायपुर के कोटा निवासी 22 वर्षीय तोरण नायक नहाते समय अचानक फिसलकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा और देखते ही देखते पानी में डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, कुछ ही देर में मगरलोड थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई।
धमतरी
छत्तीसगढ़
