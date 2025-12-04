जमीन कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन! नई गाइडलाइन के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध, जानें क्या है मांग?(photo-patrika)
CG Unique Protest: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लागू नई रजिस्ट्री गाइडलाइन के विरोध में जमीन कारोबारी लगातार तीसरे दिन हड़ताल पर रहे। सोमवार को गांधी मैदान में उनका प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया, जब कारोबारियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर शासन-प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का यह अनोखा तरीका लोगों का आकर्षण केंद्र बना रहा।
कारोबारियों का कहना है कि नई गाइडलाइन ने जमीन खरीद-फरोख्त को बेहद महंगा और मुश्किल बना दिया है। रजिस्ट्री से जुड़ी नई दरें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि खरीदारों और विक्रेताओं पर इसका सीधा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्टांप ड्यूटी पहले ही बढ़ चुकी है, ऊपर से नई गाइडलाइन ने प्लॉट और संपत्तियों की कीमतों में असमान बढ़ोतरी कर दी है।
इन बदलावों के चलते रियल एस्टेट का कारोबार ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार गाइडलाइन में संशोधन कर राहत नहीं देती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
हड़ताल के तीसरे दिन कारोबारी गांधी मैदान में इकट्ठा हुए और वहां उन्होंने भैंस लाकर उसके आगे बीन बजाई। प्रदर्शनकर्ताओं का कहना था कि-"हमारी बात सरकार नहीं सुन रही, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही सरकार भी हमारी समस्याएं नहीं सुन रही है। यह प्रदर्शन सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जमीन कारोबारियों की मांगों और उनके सामने आने वाली समस्याओं को शासन तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी कहा कि मुद्दों के समाधान के लिए विचार-विमर्श जारी है और उचित कदम उठाए जाएंगे।
तीन दिनों से जारी हड़ताल के कारण धमतरी जिले में रजिस्ट्री का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। इस स्थिति से खरीदार, विक्रेता और बिल्डर सभी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और रियल एस्टेट लेनदेन प्रभावित हो रहा है।
