4 December 2025,

Thursday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

जमीन कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन! नई गाइडलाइन के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध, जानें क्या है मांग?

CG Unique Protest: धमतरी जिले में लागू नई रजिस्ट्री गाइडलाइन के विरोध में जमीन कारोबारी लगातार तीसरे दिन हड़ताल पर रहे।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Dec 04, 2025

जमीन कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन! नई गाइडलाइन के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध, जानें क्या है मांग?(photo-patrika)

जमीन कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन! नई गाइडलाइन के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध, जानें क्या है मांग?(photo-patrika)

CG Unique Protest: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लागू नई रजिस्ट्री गाइडलाइन के विरोध में जमीन कारोबारी लगातार तीसरे दिन हड़ताल पर रहे। सोमवार को गांधी मैदान में उनका प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया, जब कारोबारियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर शासन-प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का यह अनोखा तरीका लोगों का आकर्षण केंद्र बना रहा।

CG Unique Protest: क्यों नाराज हैं जमीन कारोबारी?

कारोबारियों का कहना है कि नई गाइडलाइन ने जमीन खरीद-फरोख्त को बेहद महंगा और मुश्किल बना दिया है। रजिस्ट्री से जुड़ी नई दरें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि खरीदारों और विक्रेताओं पर इसका सीधा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्टांप ड्यूटी पहले ही बढ़ चुकी है, ऊपर से नई गाइडलाइन ने प्लॉट और संपत्तियों की कीमतों में असमान बढ़ोतरी कर दी है।

इन बदलावों के चलते रियल एस्टेट का कारोबार ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार गाइडलाइन में संशोधन कर राहत नहीं देती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

गांधी मैदान में अनोखा प्रदर्शन

हड़ताल के तीसरे दिन कारोबारी गांधी मैदान में इकट्ठा हुए और वहां उन्होंने भैंस लाकर उसके आगे बीन बजाई। प्रदर्शनकर्ताओं का कहना था कि-"हमारी बात सरकार नहीं सुन रही, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही सरकार भी हमारी समस्याएं नहीं सुन रही है। यह प्रदर्शन सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया।

क्या मांग है व्यापारियों की?

  • नई गाइडलाइन को वापस लेने की मांग
  • रजिस्ट्री शुल्क में राहत
  • दरें तय करने से पहले हितधारकों से चर्चा

प्रशासन की प्रतिक्रिया

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जमीन कारोबारियों की मांगों और उनके सामने आने वाली समस्याओं को शासन तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी कहा कि मुद्दों के समाधान के लिए विचार-विमर्श जारी है और उचित कदम उठाए जाएंगे।

हड़ताल से प्रभावित हो रही रजिस्ट्री प्रक्रिया

तीन दिनों से जारी हड़ताल के कारण धमतरी जिले में रजिस्ट्री का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। इस स्थिति से खरीदार, विक्रेता और बिल्डर सभी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और रियल एस्टेट लेनदेन प्रभावित हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / जमीन कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन! नई गाइडलाइन के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध, जानें क्या है मांग?

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अगर आप भी Momos खाते है तो रहें सावधान! छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा लोग बीमार… स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी

अगर आप भी Momos खाते है तो रहें सावधान! छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा लोग बीमार... स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी(photo-patrika)
धमतरी

CG News: नरहरा जलप्रपात में डूबा रायपुर का युवक, 20 घंटे की तलाश के बाद लाश बरामद

CG News: नरहरा जलप्रपात में डूबा रायपुर का युवक, 20 घंटे की तलाश के बाद लाश बरामद
धमतरी

धान फसल में रहस्यमयी आग! 80 क्विंटल धान जलने से गांव में मचा हड़कंप, दहशत में किसान

धान फसल में रहस्यमयी आग (photo source- Patrika)
धमतरी

Chhattisgarh road accident: ससुराल से घर लौट रहे युवक की मौत, खड़े ट्रक से जा टकराया, इधर पांच बच्चे घायल

Chhattisgarh road accident: ससुराल से घर लौट रहे युवक की मौत, खड़े ट्रक से जा टकराया, इधर पांच बच्चे घायल
धमतरी

धमतरी गोलीकांड… मास्टरमाइंड MP से गिरफ्तार, 14 संगीन अपराधों को दे चुका अंजाम, 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

धमतरी गोलीकांड... मास्टरमाइंड MP से गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.