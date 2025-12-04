जमीन कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन! नई गाइडलाइन के खिलाफ भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध, जानें क्या है मांग?

कारोबारियों का कहना है कि नई गाइडलाइन ने जमीन खरीद-फरोख्त को बेहद महंगा और मुश्किल बना दिया है। रजिस्ट्री से जुड़ी नई दरें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि खरीदारों और विक्रेताओं पर इसका सीधा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्टांप ड्यूटी पहले ही बढ़ चुकी है, ऊपर से नई गाइडलाइन ने प्लॉट और संपत्तियों की कीमतों में असमान बढ़ोतरी कर दी है।