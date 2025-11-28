Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

Chhattisgarh road accident: ससुराल से घर लौट रहे युवक की मौत, खड़े ट्रक से जा टकराया, इधर पांच बच्चे घायल

Chhattisgarh road accident: सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराया। गंभीर हालत में इलाज के लिए धमतरी जिला अस्पताल लाया गया यहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 28, 2025

Chhattisgarh road accident: ससुराल से घर लौट रहे युवक की मौत, खड़े ट्रक से जा टकराया, इधर पांच बच्चे घायल

(Photo Accident)

Chhattisgarh road accident: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक बार फिर सड़क खून से लाल हो गई। ससुराल से अपने घर जा रहा युवक सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गया। हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

धरमपुरा रायपुर निवासी चेतन साहू अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से अपने ससुराल ग्राम खरतुली आया था। वापस घर जा रहा था, तभी भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराया। गंभीर हालत में इलाज के लिए धमतरी जिला अस्पताल लाया गया यहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वही हादसे में मृतक का दोस्त सुरक्षित है।

ई-रिक्शा ने स्कूली बच्चों को टक्कर मारी

धमतरी में एक ई-रिक्शा ने स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। जिसके बाद वह बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में पांच बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। यह घटना शहर के रुद्री रोड स्थित जैन सुपर बाजार के पास की है। जानकारी के अनुसार, बच्चों से भरी एक ई-रिक्शा स्कूल जा रही थी, तभी उसने सामने से आ रहे कुछ स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ई-रिक्शा पलट गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घायलों में तीन सगे भाई-बहन

घायल बच्चों में श्रीवांस कुमार, सिवासी, अदिति कुमारी, हर्ष सहारे और धवल सोनकर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि घायलों में तीन सगे भाई-बहन हैं। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चों को उठाया और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया।

Updated on:

28 Nov 2025 01:57 pm

Published on:

28 Nov 2025 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Chhattisgarh road accident: ससुराल से घर लौट रहे युवक की मौत, खड़े ट्रक से जा टकराया, इधर पांच बच्चे घायल

धमतरी

छत्तीसगढ़

