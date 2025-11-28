Chhattisgarh road accident: ससुराल से घर लौट रहे युवक की मौत, खड़े ट्रक से जा टकराया, इधर पांच बच्चे घायल

धमतरी में एक ई-रिक्शा ने स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। जिसके बाद वह बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में पांच बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। यह घटना शहर के रुद्री रोड स्थित जैन सुपर बाजार के पास की है। जानकारी के अनुसार, बच्चों से भरी एक ई-रिक्शा स्कूल जा रही थी, तभी उसने सामने से आ रहे कुछ स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ई-रिक्शा पलट गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।