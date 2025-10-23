Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC नहीं कराने वालों की मुश्किलें बढ़ीं, 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित

CG News: धमतरी जिले में एलपीजी घरेलू गैस कनेक्शन में दुर्घटओं को रोकने तथा फर्जी कनेक्शन पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने सेटी जांच और ई-केवायसी को अनिवार्य कर दिया है।

2 min read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 23, 2025

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC (photo-patrika)

फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC (photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एलपीजी घरेलू गैस कनेक्शन में दुर्घटओं को रोकने तथा फर्जी कनेक्शन पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने सेटी जांच और ई-केवायसी को अनिवार्य कर दिया है। ई-केवायसी नहीं कराने पर अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर रिफलिंग कराने में भी दिक्कत हो सकती है। अब गैस एजेंसियों द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी जा रही है।

10 हजार से अधिक कनेक्शन लॉक

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में 14 गैस एजेंसियां है। इन एजेंसियों में करीब 2.40 लाख गैस कनेक्शन उपभोक्ता हैं। इनमें से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस फेज-1 और फेज-2 को मिलाकर करीब 1 लाख 28 हजार 643 उपभोक्ता है। पूर्व में ईकेवायसी के लिए वार्ड सहित ग्रामीण स्तर पर शिविर भी लगाया गया। इसके बाद भी सिर्फ 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही सेटी जांच के साथ ही ई-केवायसी को अपडेट कराया है।

वर्तमान में पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा बोगस कनेक्शनों को लॉक करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक 10 फीसदी बोगस कनेक्शन लॉक किए गए हैं। ऐसे में ई-केवायसी नहीं कराने पर भविष्य में उपभोक्ताओं को सिलेंडर रिफलिंग कराने में दिक्कत हो सकती है। गैस एजेंसी संचालक मोहन अग्रवाल ने बताया कि हमारे यहां करीब 1600 से अधिक उपभोक्ता है। उज्वला गैस और सामान्य गैस कनेक्शनधारी करीब 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ई-केवायसी कराया है।

वहीं सेटी जांच सिर्फ 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कराया है। सेटी जांच का उददे्श्य उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। कई बार कटे-फटे पाइप होने से गैस लीकेज होने की संभावना रहती है। इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर सेटी जांच कराना अनिवार्य है। इसी तरह ई-केवायसी कराना भी जरूरी है। ई-केवायसी नहीं कराने पर भविष्य में परेशानी हो सकती है। सभी उपभोक्ताओं से जल्द से जल्द ई-केवायसी कराने अपील भी कर रहे हैं। अब सब्सिडी के लिए भी केवायसी जरूरी है।

सिलेंडर रिफलिंग के लिए ओटीपी अनिवार्य

पूर्व में गैस सिलेंडर रिफलिंग कराने के लिए संबंधित गैस एजेंसियों में कॉल करने पर यह आसानी से बुक हो जाती थी, लेकिन अब इसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद उपभोक्ताओं को उनके रजिर्स्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता है।

मौके पर सर्विस देने पहुंचे डिलीवरी ब्वाय को यह ओटीपी शेयर करना पड़ रहा है। इसके बाद ही सिलेंडर मिल पा रही। बताया गया कि यह वेरिफिकेशन की ही एक प्रक्रिया है इसलिए मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराना भी अनिवार्य हो गया है। लोग अब स्वयं से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने पहुंच रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी! e-KYC नहीं कराने वालों की मुश्किलें बढ़ीं, 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..

ईसर गौरी-गौरा महोत्सव की रौनक! बारात निकली रंगीन, देर रात तक चला विसर्जन..(photo-patrika)
धमतरी

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं…

दिवाली की रात दंपती की मौत से सनसनी! इंस्टाग्राम पर लिखा- पत्नी को मार दिया, अब मैं फांसी लगा रहा हूं...(photo-patrika)
धमतरी

दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, पति ने पहले पत्नी की ली जान फिर खुद झूला फंदे पर

Husband-wife death (Photo source- Patrika)
धमतरी

CG News: गौरा जगाने की रस्म शुरू, 20 से अधिक वार्डों से निकलेगी गौरा-गौरी शोभायात्रा

CG News: गौरा जगाने की रस्म शुरू, 20 से अधिक वार्डों से निकलेगी गौरा-गौरी शोभायात्रा
धमतरी

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज

CG News: रिमोट कंट्रोल से चल रही है साय सरकार, प्रदर्शन पर मिले ‘जीरो बटा जीरो’ अंक: दीपक बैज(photo-patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.