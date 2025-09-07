कलेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे खून-खराबा, सिर पर सिलेंडर पटककर ले ली युवक की जान… वारदात से मचा हड़कंप

हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मौके से आरोपी भूपेंद्र फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कुछ ही देर में आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी भेजा गया। इधर सीएसपी के नेतृत्व में टीम आरोपी की खोजबीन करने लगी। करीब रात 10 बजे आरोपी भूपेन्द्र सागर को कलेक्ट्रेट के पीछे ही दौड़ा कर गिरफ्तार कर लिया।