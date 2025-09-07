कलेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे खून-खराबा, सिर पर सिलेंडर पटककर ले ली युवक की जान… वारदात से मचा हड़कंप

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे एक युवक के सिर पर सिलेंडर पटक कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद भाग रहे आरोपी को पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की।
दुर्ग कोतवाली पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार को करीब रात 9 बजे की है। आरोपी भूपेन्द्र सागर और शंभू नशे के आदी है। दोनों के बीच नशे में आए दिन विवाद होता था। भूपेन्द्र ने उसे मारने की प्लानिंग कर लिया। घटना के समय भी दोनों नशे में थे और पार्टी कर रहे थे। दोनों के बीच फिर विवाद हो गया। आरोपी भूपेंद्र ने सिलेंडर शंभू के सिर पर पटक दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मौके से आरोपी भूपेंद्र फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कुछ ही देर में आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी भेजा गया। इधर सीएसपी के नेतृत्व में टीम आरोपी की खोजबीन करने लगी। करीब रात 10 बजे आरोपी भूपेन्द्र सागर को कलेक्ट्रेट के पीछे ही दौड़ा कर गिरफ्तार कर लिया।
स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी भूपेंद्र नशे का आदी है और आए दिन उसकी हरकतों से मोहल्ले वाले परेशान रहते थे। वह अक्सर गाली-गलौज और झगड़ा करता था। लेकिन इस बार उसकी हरकत ने खौफनाक मोड़ ले लिया और इलाके के ही दुकानदार की जान ले ली।