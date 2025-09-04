Blind murder case solved: एमपी के युवक की छत्तीसगढ़ में हत्या की गुत्थी सुलझी, चाकू से हमला कर दबा दिया था गला, कत्ल की वजह बनी 15 लाख

रघुनाथनगर। बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर थाना अंतर्गत 30 अगस्त को रेण नदी में मध्यप्रदेश के एक युवक की औंधे मुंह पड़ी लाश मिली थी। युवक के शरीर पर चाकू से वार के निशान थे तथा उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने 4 घटना के 5 दिन बाद ही इस अंधे कत्ल की गुत्थी (Blind murder case solved) सुलझा ली। मामले में पुलिस ने मध्यप्रदेश के ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 15 लाख रुपए के लिए दबाव बनाने पर आरोपी ने जमीन दिखाने के बहाने उसे ग्राम चपोता में बुलाया था, फिर मौका पाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने 3 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गौरतलब है कि रघुनाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 30 अगस्त को ग्राम चपोता स्थित रेण नदी के किनारे एक अज्ञात युवक का शव (Blind murder case solved) मिला था। शव से 50 मीटर दूर बाइक क्रमांक एमपी 66 एमडी 8406 भी मिली थी। पुलिस की जांच में मृतक की पहचान मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के माडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंडरी निवासी शिवराज सिंह पिता जमुना सिंह 45 वर्ष के रूप में हुई थी।
पीएम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या (Blind murder case solved) की पुष्टि होने पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने मौके से टूटे चाकू का हत्था, संघर्ष के निशान और अन्य सुराग जुटाए थे। टेक्निकल एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की नजर संदिग्ध सिंगरौली के ही ग्राम भाऊखंड निवासी सियाचंद वैश्य 43 वर्ष पर गई।
पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने शिवराज सिंह की हत्या की बात स्वीकार ली। इस पर पुलिस ने 3 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल (Blind murder case solved) भेज दिया। कार्रवाई में थाना प्रभारी रघुनाथनगर निरीक्षक देवेंद्र ठाकुर, चौकी प्रभारी बलंगी और पुलिस टीम के अन्य सदस्यों सक्रिय रहे।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी सियाचंद ने बताया कि उसने मृतक शिवराज (Blind murder case solved) से साढ़े 7 लाख रुपए 5 प्रतिशत ब्याज पर उधार लिए थे। पैसे समय से नहीं चुकाने पर रुपए बढक़र 15 लाख हो चुके थे। रुपए देने के लिए शिवराज सिंह द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा था।
रुपए के लिए दबाव बनाने से परेशान आरोपी ने पहले चाकू खरीदा और मृतक को जमीन दिखाने के बहाने ग्राम चपोता बुलाया। फिर वह शिवराज की ही बाइक पर बैठकर रेण नदी के किनारे पहुंचा और मौका पाकर चाकू से हमला कर दिया। इस बीच हाथापाई में चाकू टूट गया। इसके बाद उसने शिवराज की गला दबाकर हत्या (Blind murder case solved) कर दी और शव को नदी में फेंक दिया था।
घटना (Blind murder case solved) के बाद आरोपी ने मृतक की जेब से 50 हजार रुपए निकाल लिए थे तथा खून से सने कपड़े झाडिय़ों में छिपा दिए थे। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, कपड़े, 50 हजार रुपए नकद, मोबाइल और बाइक बरामद किए गए।