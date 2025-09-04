Blind murder case solved: एमपी के युवक की छत्तीसगढ़ में हत्या की गुत्थी सुलझी, चाकू से हमला कर दबा दिया था गला, कत्ल की वजह बनी 15 लाख

रघुनाथनगर। बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर थाना अंतर्गत 30 अगस्त को रेण नदी में मध्यप्रदेश के एक युवक की औंधे मुंह पड़ी लाश मिली थी। युवक के शरीर पर चाकू से वार के निशान थे तथा उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने 4 घटना के 5 दिन बाद ही इस अंधे कत्ल की गुत्थी (Blind murder case solved) सुलझा ली। मामले में पुलिस ने मध्यप्रदेश के ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 15 लाख रुपए के लिए दबाव बनाने पर आरोपी ने जमीन दिखाने के बहाने उसे ग्राम चपोता में बुलाया था, फिर मौका पाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने 3 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।