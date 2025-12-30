Bhilai News: भिलाईवासियों को ट्रैफिक से जल्द मिलेगी राहत, मिल सकता है तीन और ओवरब्रिज, केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर जताई सहमति

इसी तरह नेहरू नगर की ओर जाने वाले लोग भी वाहन ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं तो इंजन चालू रहने और बार-बार रुकने/चलने की वजह से वाहन सामान्य गति से चलने की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक गैस उत्सर्जित करते हैं। नेहरू नगर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके, व्यस्त चौराहे, ऊंची इमारतों से घिरे सड़क मार्ग अक्सर "प्रदूषण हॉटस्पॉट" बन जाते हैं, जहाँ प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो जाते हैं और जल्दी छितराते नहीं हैं। ट्रैफिक जाम में ईंधन की खपत अप्रभावी होती है, जिससे न केवल ग्रीनहाउस गैसों (जैसे सीओ 2) का उत्सर्जन बढ़ता है, बल्कि पैसे की भी बर्बादी होती है। नेहरु नगर चौक में लोक निर्माण विभाग द्वारा सेक्टर-7 से गुरुद्वारा नेहरु नगर तक ओव्हरब्रिज का निर्माण किया गया है।