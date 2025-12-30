30 दिसंबर 2025,

भिलाई

Bhilai News: भिलाईवासियों को ट्रैफिक से जल्द मिलेगी राहत, मिल सकता है तीन और ओवरब्रिज, केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर जताई सहमति

Bhilai News: बढ़ते ट्रेफिक दबाव के लिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री अरूण साव को पत्र लिखा था।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Dec 30, 2025

Bhilai News: भिलाईवासियों को ट्रैफिक से जल्द मिलेगी राहत, मिल सकता है तीन और ओवरब्रिज, केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर जताई सहमति

भिलाई में बनेंगे तीन और ओवरब्रिज (Photo AI image)

Bhilai News: भिलाई के लोगों को जल्द ही ट्रैफिक से राहत मिलने वाली है। वैशाली नगर विधानसभा अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन और ओव्हरब्रिज की जरूरत बताते हुए विधायक रिकेश सेन की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति जताते हुए प्रस्ताव को संबंधित विभाग को भेज जल्द प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया है। आपको बता दें कि नेहरू नगर मुख्य चौराहे और इस क्षेत्र में बढ़ते ट्रेफिक दबाव के लिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री अरूण साव को पत्र लिखा था।

विधायक सेन ने राष्ट्रीय राजमार्ग और नेहरू नगर चौक से अग्रसेन चौराहे तक ओव्हर ब्रिज की महति आवश्यकता प्रतिपादित की थी। उन्होंने बताया कि नेशनल हाइवे खुर्सीपार, पावर हाउस एवं सुपेला में ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया गया है जिससे शहर के ट्रैफिक जाम में कमी आयी है किंतु नेहरु नगर चौक में ओव्हर ब्रिज न होने के कारण शाम 6 से रात 10 बजे तक हैवी ट्रैफिक जाम रहता है एवं दिन में भी ट्रैफिक के कारण आम जनमानस को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

सेन ने कहा कि ट्रैफिक जाम होने के कारण वायु प्रदूषण अधिक होने से भी नेहरु नगर के आसपास क्षेत्र में एक्यूआई निर्धारित मानक से अधिक हो रहा है। आम जनमानस को जाम ट्रैफिक से निजात दिलाने एवं स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिये नेहरू नगर चौक में ओव्हर ब्रिज निर्माण की अति आवश्यकता है।

ट्रैफिक से मिलेगी राहत

इसी तरह नेहरू नगर की ओर जाने वाले लोग भी वाहन ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं तो इंजन चालू रहने और बार-बार रुकने/चलने की वजह से वाहन सामान्य गति से चलने की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक गैस उत्सर्जित करते हैं। नेहरू नगर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके, व्यस्त चौराहे, ऊंची इमारतों से घिरे सड़क मार्ग अक्सर "प्रदूषण हॉटस्पॉट" बन जाते हैं, जहाँ प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो जाते हैं और जल्दी छितराते नहीं हैं। ट्रैफिक जाम में ईंधन की खपत अप्रभावी होती है, जिससे न केवल ग्रीनहाउस गैसों (जैसे सीओ 2) का उत्सर्जन बढ़ता है, बल्कि पैसे की भी बर्बादी होती है। नेहरु नगर चौक में लोक निर्माण विभाग द्वारा सेक्टर-7 से गुरुद्वारा नेहरु नगर तक ओव्हरब्रिज का निर्माण किया गया है।

ब्रिज गुरुद्वारा के पास उतरने के कारण अधिकांश लोग ब्रिज का उपयोग न कर नीचे नेहरू नगर चौक की ओर बढ़ जाते हैं जिससे ट्रेफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। यदि नेहरू नगर चौक के ब्रिज को अग्रेसन चौक तक अतिरिक्त निर्माण किया जाए तो ट्रैफिक जाम की शिकायत से निजात पाई जा सकती है साथ ही पर्यावरण भी दुरूस्त होगा। केंद्रीय मंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद भिलाई को तीन और ओव्हरब्रिज जल्द मिलने के संकेत भिलाइयंस के लिए राहत भरी खबर है।

Updated on:

30 Dec 2025 06:23 pm

Published on:

30 Dec 2025 06:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: भिलाईवासियों को ट्रैफिक से जल्द मिलेगी राहत, मिल सकता है तीन और ओवरब्रिज, केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर जताई सहमति

