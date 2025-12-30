CG Fraud News: बेटे को पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा, आरोपी ने ऐंठे 3 लाख 50 हजार रुपये

CG Fraud News: दुर्ग जिले में पुलिस भर्ती के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बेटे को पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने एक परिवार से 3 लाख 50 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित का आरोप है कि 13 साल तक उसे सिर्फ आश्वासन और धमकियां मिलती रहीं।
आरोपी ने रकम लौटाने के लिए लिखित समझौता भी किया, लेकिन एक रुपया भी वापस नहीं किया। पुलिस कनेक्शन और राजनीतिक रसूख के चलते मामला दबा रहा। आखिरकार एसपी से शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ भिलाईनगर थाने में धारा 420 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, पीड़ित ग्राम डूडेंरा, थाना उतई का रहने वाला है। वर्ष 2012 में बलौदाबाजार जिले में निकली पुलिस भर्ती के दौरान उसकी पहचान मोरिद निवासी शोभाराम साहू से हुई। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली बताते हुए पीड़ित के बेटे को आरक्षक पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और इसके बदले रकम मांगी।
पीड़ित ने 8 जून 2012 को आरोपी को पूरी 3.50 लाख रुपये की राशि दे दी। आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए पहले इकरारनामा कराया और बाद में स्टाम्प पेपर पर राशि लौटाने का भी लिखित आश्वासन दिया, लेकिन न नौकरी मिली और न ही पैसे वापस हुए। शिकायत करने पर आरोपी ने धमकाने और मामला रफा-दफा करने का प्रयास भी किया।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी का भाई उतई थाने में पदस्थ होने के कारण कार्रवाई अटकी रही। आर्थिक संकट के चलते परिवार की स्थिति बिगड़ गई और बेटी की शादी भी टल गई। आखिरकार पीड़ित ने एसपी दुर्ग से शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग