CG Fraud News: बेटे को पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा, आरोपी ने ऐंठे 3 लाख 50 हजार रुपये

पीड़ित ने 8 जून 2012 को आरोपी को पूरी 3.50 लाख रुपये की राशि दे दी। आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए पहले इकरारनामा कराया और बाद में स्टाम्प पेपर पर राशि लौटाने का भी लिखित आश्वासन दिया, लेकिन न नौकरी मिली और न ही पैसे वापस हुए। शिकायत करने पर आरोपी ने धमकाने और मामला रफा-दफा करने का प्रयास भी किया।