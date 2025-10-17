CG Pensioner 2025: E-kyc अपडेट न होने से 1500 पेंशनरों की राशि अटकी, विभाग ने शुरू किया घर-घर सर्वे(photo-patrika)
CG Pensioner 2025: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम के पेंशन शाखा में ई-केवायसी अपडेशन की समस्या जस की तस है। समस्या के निदान के लिए वार्डों में शिविर लगाने के बाद भी हितग्राहियों के खाते में पेंशन की राशि नहीं आ रही है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद अब ई-केवायसी सत्यापन के लिए मणीकंचन केन्द्रों के सुपरवाइजरों द्वारा डोर-टू-डोर जाकर बेनिफिशरी एप के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है।
गुरूवार को निगम के पेंशन शाखा पहुंचे हितग्राही रामलाल सिन्हा, पुरूषोत्तम साहू ने बताया कि उनके खाते में पिछले 3 माह से पेंशन की राशि नहीं आ रही है। कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। निगम प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेेंशन योजना के 3009, सुखद सहारा पेंशन के 1418, विधवा पेंशन योजना के 1805, वृद्धा पेंशन योजना के 3854, दिव्यांग पेंशन योजना के 386 और नवीन मुख्यमंत्री पेंशन योजना के 271 हितग्राही है।
इस तरह शहरी क्षेत्र में कुल 10733 पेंशनधारी हितग्राही है। इनमें से 4651 पेंशनधारियों के हितग्राहियों के खाते में डीबीटी से भुगतान होता है। जबकि 137 हितग्राही नान डीबीटी वाले हैं। बता दें कि निगम में करीब 1500 हितग्राही ऐसे हैं, जिनका केवायसी और आधार अपडेट नहीं होने से पेंशन की राशि जारी करने में दिक्कत हो रही है।
पेंशन योजना के तहत शहरी क्षेत्र के सभी पेंशनधारियों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि जारी हो रही है। जिनका ई-केवायसी अपडेट नहीं है या आधार अपडेट नहीं है, उनसे ई-केवायसी अपडेट कराने की अपील की जा रही है। रामू रोहरा, महापौर नगर निगम
नगर निगम के पेंशन शाखा में पेंशन की राशि नहीं आने को लेकर प्रतिदिन 10 शिकायतें प्राप्त हो रही है। कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं, जिनके अलग-अलग बैंकों में दो खाते है। जांच के बाद ऐसे हितग्राहियों के खाते को ट्रेस कर बैंकों को जानकारी दी जा रही है। जबकि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे हैं, जो दूसरे बैंक में मर्ज हो चुके हैं। डेढ़ साल बाद भी एनएसपी पोर्टल में आईएफएससी कोड को अपडेट नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि पेंशन की राशि जारी करने में परेशानी हो रही है।
