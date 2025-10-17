CG Pensioner 2025: E-kyc अपडेट न होने से 1500 पेंशनरों की राशि अटकी, विभाग ने शुरू किया घर-घर सर्वे

नगर निगम के पेंशन शाखा में पेंशन की राशि नहीं आने को लेकर प्रतिदिन 10 शिकायतें प्राप्त हो रही है। कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं, जिनके अलग-अलग बैंकों में दो खाते है। जांच के बाद ऐसे हितग्राहियों के खाते को ट्रेस कर बैंकों को जानकारी दी जा रही है। जबकि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे हैं, जो दूसरे बैंक में मर्ज हो चुके हैं। डेढ़ साल बाद भी एनएसपी पोर्टल में आईएफएससी कोड को अपडेट नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि पेंशन की राशि जारी करने में परेशानी हो रही है।