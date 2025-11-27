सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी! जंगल में छुपाए हथियार–विस्फोटक बरामद, नक्सली साजिश नाकाम

वहीं अभियान के दौरान बुधवार को प्रात: लगभग 9:15 बजे ग्राम पालागुड़ा इत्तापारा के जंगल पहाड़ियों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल के जवानों को भारी नुकसान पहुंचाने की नीयत से छुपाकर रखे भारी मात्रा में डम्प सामाग्री जिसमें हथियार, विस्फोटक सामग्री सहित व अन्य नक्सली सामाग्रियां बरामद किया गया। इस प्रकार सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा माओवादियों के मंसूबों को विफ़ल कर दिया गया। बाद सभी पार्टी अभियान करते हुए सुरक्षित कैम्प वापस आए।