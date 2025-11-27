Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी! जंगल में छुपाए हथियार–विस्फोटक बरामद, नक्सली साजिश नाकाम

CG News: नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जंगल-पहाड़ियों से भारी मात्रा में नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे हथियार, विस्फोटक और अन्य डंप सामग्री बरामद की गई।

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 27, 2025

सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी (photo source- Patrika)

सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी (photo source- Patrika)

CG News: सुकमा जिले के कैम्प पालागुड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जवानों ने जंगल-पहाड़ी इलाके से भारी मात्रा में नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। माओवादियों की ओर से सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने की नीयत से की गई इस बड़ी साजिश को जवानों ने समय रहते विफल कर दिया।

CG News: विस्फोटक सामग्री सहित नक्सली सामाग्रियां बरामद

नक्सल उन्मूलन अभियान तहत नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर बुधवार को कैम्प पालागुड़ा से अजय कुमार असिस्टेंट कमाण्डेन्ट 150 वाहिनी के नेतृत्व में सीआरपीएफ 150 बटालियन एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान के लिए ग्राम पालागुड़ा इत्तापारा व आस-पास जंगल पहाड़ी की ओर रवाना हुए।

वहीं अभियान के दौरान बुधवार को प्रात: लगभग 9:15 बजे ग्राम पालागुड़ा इत्तापारा के जंगल पहाड़ियों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल के जवानों को भारी नुकसान पहुंचाने की नीयत से छुपाकर रखे भारी मात्रा में डम्प सामाग्री जिसमें हथियार, विस्फोटक सामग्री सहित व अन्य नक्सली सामाग्रियां बरामद किया गया। इस प्रकार सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा माओवादियों के मंसूबों को विफ़ल कर दिया गया। बाद सभी पार्टी अभियान करते हुए सुरक्षित कैम्प वापस आए।

नक्सलियों के डम्प बरामद सामग्री

CG News: सिंगल शॉट राइफल (ओवर muzzle लोडिंग) 05 नग, जिलेटिन (विस्फोटक), रॉड्स 35 नग,. BGL हेड 07 नग. इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 5 नग. नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 7 नग़,. कॉर्डेक्स वायर 40 मीटर (लगभग). नक्सली साहित्य 1 बैग़ ,अस्पताल की वस्तुएं 01 बैग, मल्टीमीटर 1 नग,. फ्लेक्सिबल वायर 40 मीटर (लगभग) बरामद किया।

Updated on:

27 Nov 2025 01:48 pm

Published on:

27 Nov 2025 01:47 pm

